Папа на інавгурацію Трампа: нехай Бог скеровує Ваші зусилля на підтримку миру

Папа Франциск надіслав послання 47-у Президентові США з нагоди початку його мандату, закликаючи провадити американський народ у побудові справедливого суспільства, в якому немає місця для ненависті та дискримінації.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«З нагоди Вашої інавгурації на посаді 47-го Президента Сполучених Штатів Америки сердечно вітаю Вас та запевняю в моїх молитвах, щоб Всемогутній Бог дарував Вам мудрість, силу та захист у виконанні Вашого високого обов'язку», – пише Папа Франциск у вітальному посланні, надісланому на ім’я Дональда Трампа, який у понеділок, 20 січня 2025 р., офіційно вступає на посаду Президента США.

Святіший Отець висловлює сподівання, що «черпаючи натхнення з ідеалів країни, яка є землею можливостей та гостинності для всіх», американський народ під проводом нового Глави Держави «процвітатиме та завжди докладатиме зусилля для будування більш справедливого суспільства, в якому немає місця для ненависті, дискримінації та виключення».

«Водночас, коли перед нашим людським родом постають численні виклики, не кажучи вже про лихо війни, я прошу Бога скеровувати Ваші зусилля у сприянні миру та примиренню між народами», – Пише Папа Франциск, призиваючи щедрі Божі благословення для Президента, який вступає на посаду, для його сім’ї та для «дорогого американського народу».