Папа онкохворим дітям: Ісус є з вами, а де Ісус – там надія, яка не розчаровує

Зустрічаючись із пацієнтами клініки дитячої онкології та гематології з Вроцлава, Папа Франциск поділився з ними думками про значення дружби, починаючи від дружби з Ісусом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Коли я йшов на зустріч з вами, я відчував радість у своєму серці, бо ми маємо можливість взаємно дарувати один одному надію і любов», – сказав Папа Франциск, вітаючись із маленькими пацієнтами клініки дитячої онкології та гематології при Вроцлавському медичному університеті та їхніми батьками, як також керівництвом і персоналом закладу. У п’ятницю, 10 січня 2025 р., він прийняв їх у Апостольському палаці у Ватикані, висловивши радість з приводу того, що їм вдалося організувати це паломництво з нагоди Святого Року, зосередженого на надії. «Це рік, коли Бог прагне наділити нас особливими благодатями», – додав він. Ще однією причиною радості Святіший Отець назвав той факт, що ці діти та підлітки для нього є знаком надії. «Бо я впевнений, – пояснив він, – що у вас присутній Ісус. А там, де є Він, там є надія, яка не розчаровує!».

Друзі Ісуса

Як зазначив Наступник святого Петра, Ісус узяв на Себе наші страждання і зробив це з любові, тож також і ми, через Його любов, можемо «єднатися з Ним, коли страждаємо». «І це є доказом дружби. Ви ж знаєте: коли ми по-справжньому друзі, то радість іншого – це і моя радість, а біль іншого – це і мій біль. Якось Ісус сказав своїм учням: “Я вже не називаю вас слугами, бо слуга не знає, що робить його пан, я назвав вас друзями”. Ви теж Його друзі, ви Його приятелі, і ви можете ділити з Ним як радощі, так і скорботи», – мовив Папа, додаючи, що другим доказом Ісусової дружби є «постійна присутність батьків, лагідна та спокійна усмішка лікарів, медсестер, фізіотерапістів», які піклуючись про здоров’я, дбають також про те, щоб діти «не втрачали свої мрії та свої надії».

Друзі Папи

«Я теж називаю вас друзями: ви є друзями! І я хотів би попросити вас допомогти мені служити Церкві», – сказав Святіший Отець, пояснюючи, що вони можуть зробити це «жертвуючи, час від часу, свої молитви, свої страждання в намірах Папи». Крім того, він попросив їх разом з ним молитися за тих дітей, «а їх, на жаль, багато», які не мають можливості лікуватися. «Дорогі діти, дякую вам за те, що ви приїхали, ви – сміливі! Таким чином ви є свідками надії для нас, дорослих, і для своїх ровесників», – сказав Наступник святого Петра.