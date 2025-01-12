Папа з нагоди хрещення немовлят: дар віри – найвеличніший дар

Згідно зі звичаєм, у свято Господнього Хрещення Папа охрестив немовлят, які протягом року народилися в сім’ях ватиканських працівників.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Сьогодні кожен з вас, батьки, і власне Церква, даруєте дітям найбільший, найвеличніший дар: дар віри», – наголосив Папа Франциск, звертаючись до батьків на початку Святої Меси, під час якої він уділив Святе Таїнство Хрещення 21 немовлятку. Між ними була Соломія Марія, донечка українки Віри та швейцарця Івана, який служить у Папській Гвардії.

У Ватикані склався звичай, що в свято Господнього Хрещення, яке Церква латинського обряду відзначає в неділю після урочистості Богоявлення Господнього, Святіший Отець служить Святу Месу в Сикстинській каплиці Апостольського палацу, під час якої уділяє цю Святу Тайну немовлятам, що народилися в сім’ях ватиканських працівників. Тож і в неділю 12 січня 2025 року під всесвітньовідомими фресками Мікеланджело знову залунав дитячий плач, а Глава Католицької Церкви приєднав до Христового Містичного Тіла 8 дівчаток і 13 хлопчиків.

Папа Франциск звернувся на початку богослужіння з кількома словами заохочення та попросив матерів подбати про те, щоб діти добре почувалися, погодувати їх, якщо потрібно, «бо це вони сьогодні тут керують, а ми повинні послужити їм таїнством та молитвами». Далі батьки, відповідаючи на запитання служителя, назвали імена, які дають своїм дітям і прилюдно висловили прохання про хрещення для них. Святіший Отець нагадав про обов’язок батьків виховувати дітей у вірі, а хресних батьків – допомагати їм у цьому, на що вони підтвердили своє зобов’язання. Далі розпочалася Літургія Слова, а після читання Євангелії – Літургія Хрещення. Святішому Отцеві співслужили та допомагали в уділенні таїнства кардинали Конрад Краєвський, Апостольський розподілювач милостині, та Фернандо Верґес Альсаґа, Президент Губернаторства Держави-Міста Ватикану.