Папа юнакам і дівчатам з вадами зору: паломники надії – це ті, хто зустрів Ісуса та йде разом з Ним

Приймаючи делегацію молоді з Італійської спілки незрячих і слабозорих, Папа Франциск у контексті Святого Року заохотив їх бути паломниками надії, стаючи знаменнями надії для тих, кого зустрічатимуть.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Здійснювати паломництво означає, насамперед, не стояти на місці, а прямувати вперед. Водночас, паломник не просто прямує вперед, а прямує до особливої мети. Думками про це Папа Франциск ділився з юнаками й дівчатами з Італійської спілки незрячих і слабозорих, яких у п’ятницю, 3 січня 2025 р., прийняв у Апостольському палаці у Ватикані. На початку зустрічі він нагадав, що в Церкві цей рік є Ювілейним, а його тема – «Паломники надії». Тож у цьому контексті Святіший Отець побажав гостям бути людьми, які постійно прямують вперед.

Двері визволення

Наступник святого Петра зазначив, що паломник прямує до якогось святого місця, яке його приваблює, спонукає до подорожі й винагороджує за зусилля. Й випадку Ювілею такою метою є Святі Двері. «Звичайно, – підкреслив він, – йдеться про символ: Святі Двері представляють Ісуса Христа, Його таїнство спасіння, яке дає нам змогу ввійти в нове життя, вільне від неволі гріха, вільне, щоб любити та служити Богові й ближньому».

Назустріч особливій радості

Тож Папа побажав гостям «бути не лише тими, хто прямує вперед», але бути також «паломниками, тобто людьми, які прагнуть зустріти Ісуса, пізнати Його, почути Його слово, що надає сенсу життю, наповняє його новою радістю». За його словами, йдеться про іншу радість, яка «не залишається “ззовні”, на поверхні, а наповняє серце та зігріває його».

«Тільки Ісус може дати цю радість. Про це свідчить свідчення багатьох святих усіх часів, також і нашого часу. Згадаймо П'єра Джорджо Фрассаті, юнака з Турина, який жив сто років тому. А ще є великі “чемпіони”, такі як Франциск і Клара з Ассізі, яких ви всі знаєте; або як Тереза від Дитятка Ісуса, молода француженка кінця XIX століття: вона була настільки закохана в Ісуса, що хотіла об'їхати весь світ, щоб всім Його звіщати, і вона відкрила, що шлях до цього полягає в тому, щоб самій стати любов'ю через посвячене молитві та служінню своїм сестрам життя», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що вони були «паломниками надії», тобто молодими людьми, «які зустріли Господа Ісуса та прямували вперед разом з Ним, а Він – надія для кожної людини, а також для світу». «Йдімо цією дорогою та ставаймо також і ми малими знаменнями надії для тих, кого зустрічаємо», – побажав Наступник святого Петра.