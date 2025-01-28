Папа у передмові до книги про Ірак: завдання релігії – сприяти миру

У передмові до книги «Християнська спадщина в Іраку», яку написав речник Конференції Єпископів Німеччини Маттіас Копп, Папа Франциск наголошує на завданні релігій сприяти мирові, а також заохочує досліджувати багату спадщину християнської присутності в цій країні, дбаючи про її збереження.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Незважаючи на численні труднощі, з якими стикається Ірак, я дивлюся на цю країну з надією, оскільки вона має надзвичайний потенціал», – пише Папа Франциск у передмові до книги «Християнська спадщина в Іраку» німецького журналіста і богослова Маттіаса Коппа, речника Німецької єпископської конференції, якого Святіший Отець призначив радником Дикастерії у справах комунікації. У книзі він розповідає історію християнства на цих землях, висвітлюючи також подорож Папи в цю країну в 2021 році та дипломатичні зусилля Святого Престолу щодо Іраку.

Завдання релігій – передавати мир

Саме із вдячної згадки про цю подорож, здійснену «незважаючи на пандемію та побоювання щодо безпеки», Святіший Отець розпочинає свої роздуми, підкреслюючи, що потенціалом Іраку є, насамперед, його громадяни, всі ті, хто «бере участь у відбудові громадянського суспільства, які підтримують демократію в країні, які докладають зусилля для щирого та реалістичного діалогу між релігіями». В цьому контексті він називає «важливою та промовистою» свою зустріч із Великим Аятолою Алі Аль-Сістані. «Ця зустріч мала на меті стати сигналом для всього світу: насильство в ім'я релігії є зловживанням релігією. Як релігії, ми маємо зобов'язання щодо миру, і ми повинні жити ним, навчати і передавати цей мир», – пише Папа, згадуючи також про міжрелігійну зустріч в Урі на півдні Іраку.

Недосліджена спадщина

Святіший Отець зазначає, що «багата спадщина двотисячорічної історії християнства» в цій країні майже недосліджена. Вистачить згадати про протохристиянські богословські школи Месопотамії, століття мирного співіснування між християнами та мусульманами між Тигром і Єфратом, різні обряди в регіоні, боротьбу між християнськими конфесіями, періоди переслідувань, про безперервну присутність християн аж дотепер. «Тому приємно, що в цій праці Матіаса Коппа ця спадщина та історія висвітлені в контексті релігієзнавчих досліджень, у великому розмаїтті та з урахуванням великої кількості літератури», – зазначає Папа, стверджуючи, що таким чином автор віддає шану християнам Іраку, заохочуючи «ще більше цікавитися їхньою багатою історією та зберегти живою їхню спадщину».

Підсумовуючи, Наступник святого Петра висловлює стурбованість тим, що майбутнє згаданої спадщини перебуває під загрозою через еміграцію та політичну нестабільність. В цьому контексті він висловлює своє «глибоке переконання в тому, що неможливо увити собі Ірак без християн, бо разом з іншими віруючими вони роблять важливий внесок у особливу ідентичність країни». «Нехай же Ірак та його народ зуміє показати Близькому Сходові та світові, що жити в мирі, незважаючи на всі відмінності, можливо», – висловлює побажання Папа.