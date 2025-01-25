Папа на завершення Тижня молитов за єдність: спільна віра – це дар і виклик

Проповідуючи під час вечірні в базиліці святого Павла з нагоди завершення Тижня молитов за єдність християн, Папа Франциск підкреслив, що надія, яка є в центрі уваги Святого Року, який відзначає Католицька Церква, стосується також екуменізму, щоб не знеохочуватися невдачами чи незначними успіхами. А в контексті 1700-ї річниці Нікейського Собору заявив про готовність Католицької Церкви прийняти будь-яку дату спільного святкування Пасхи, що буде прийнятною для всіх інших.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«В Ісусі надія завжди є можливою. Він також підтримує надію на нашу спільну дорогу до Нього. І знову повертається запитання, поставлене Марті і звернене цього вечора до нас: “Чи віриш ти в це?”. Чи віримо ми в сопричастя між нами?» – запитував Папа Франциск, підсумовуючи свою проповідь, яку він виголосив під час молитви вечірні в базиліці святого Павла за мурами в суботу, 25 січня 2025 р., в урочистість Навернення святого Павла, з нагоди завершення Тижня молитов за єдність християн. На традиційне моління зібралися представники різних конфесій, студенти з інших Церков, які навчаються у Римі та екуменічні паломники.

З Ісусом завжди є надія

«Чи віриш ти в це?». Такою була тема цьогорічного Тижня молитов за єдність, що є запитанням Ісуса, зверненим до сестри померлого Лазаря Марти. Ісус приходить до домівки своїх друзів, де зустрічає Марту й Марію, які чотири дні тому поховати брата. Здається, як зазначив Папа, що «будь-яка надія втрачена», однак, прихід Ісуса «запалює світло надії» в її серці, спонукаючи до визнання віри: «А й тепер знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть». Христос у цьому контексті звіщає сестрам про воскресіння мертвих, називаючи Себе «воскресінням і життям», після чого запитує: «Чи віриш ти в це?». Це, за словами Наступника святого Петра, «коротке, але вимогливе запитання».

«Ця ніжна зустріч Ісуса і Марти, про яку ми чули в читанні з Євангелії, вчить нас, що навіть у часи глибокого спустошення ми не є самотніми і можемо далі надіятися. Ісус дарує життя, навіть коли здається, що вся надія зникла. Після болючої втрати, хвороби, гіркого розчарування, пережитої зради чи іншого важкого досвіду надія може похитнутися; але хоча кожен з нас може переживати моменти відчаю або зустрічати людей, які втратили надію, Євангеліє говорить нам, що з Ісусом надія завжди відроджується, тому що з попелу смерті Він завжди піднімає нас, Він дає нам силу відновити наш шлях, почати все заново», – підкреслив проповідник.

Надія – фундамент діалогу

За словами Святішого Отця, усвідомлення цього важливе також і в житті християнських спільнот і в екуменічних стосунках. Ми іноді можемо бути знеохочені результатами зусиль, може здаватися, що діалог між нами – безнадійний. «Однак, Господь приходить. Чи віримо в це?», – запитав він, нагадуючи також, що послання надії є в серці Ювілею, який розпочався місяць тому, зосереджений на словах святого Павла про те, надія не розчаровує, бо в наші серця влита через Святого Духа Божа любов. «Всі ми, – підкреслив Папа, – отримали того самого Духа, й у цьому – підвалини нашого екуменічного шляху».

Дар і виклик

У цьому контексті Єпископ Риму зазначив, що цей ювілейний рік надії, який відзначає Католицька Церква, збігається з річницею, що має велике значення для всіх християн – 1700-річчям першого великого Вселенського собору, який зберіг єдність Церкви у дуже важкий момент, однодушно затвердивши Символ віри, який досі проказують чимало християн. «Цей Символ віри – це спільне визнання віри, яке виходить за межі всіх поділів, що протягом століть ранили Христове Тіло. Тому річниця Нікейського Собору є роком благодаті, він є також нагодою для всіх християн, які проказують той самий Символ віри і вірять в того самого Бога: відкриймо наново спільне коріння віри, бережімо єдність!» – закликав Папа, додаючи, що ця віра, яку ми поділяємо, «є цінним даром, але також і викликом». Бо річниця не повинна відзначатися лише як «історична пам’ять», але і як «зобов’язання свідчити, що зростає сопричастя між нами».

«У цей Тиждень молитов за єдність християн ми також можемо пережити річницю Нікейського собору як заклик до витривалості на шляху до єдності. Цього року Пасха святкуватиметься в один і той самий день за григоріанським та юліанським календарями, саме під час цієї екуменічної річниці. Поновлюю мій заклик, щоб цей збіг послужив закликом для всіх християн зробити рішучий крок до єдності, навколо спільної дати Пасхи. І Католицька Церква готова прийняти ту дату, яку всі хочуть впровадити: дату єдності», – наголосив Папа Франциск.