Папа про комунікацію: поширювати достовірну інформацію і розповіді надії

Зустрічаючись із учасниками ювілею для працівників у сфері комунікації, Святіший Отець заохочує до відваги, щоб розповідати правду та розповідати історії, які відроджують надію.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Ваша праця – це праця, яка будує; вона будує суспільство, будує Церкву», – сказав Папа Франциск у суботу, 25 січня 2025 р., в залі Павла VI у Ватикані під час аудієнції з представниками сфери комунікації. Ця подія стала частиною дводенних заходів з нагоди Ювілею для працівників у сфері комунікації. Святіший Отець звернувся до них з привітанням і вручив заздалегідь підготовлений текст промови, присвятивши час особистим вітанням з присутніми в залі.

Ювілейне паломництво

Відзначення Ювілею світу суспільної комунікації розпочалося напередодні, 24 січня, в день літургійного спомину святого Франциска Сальського, Небесного покровителя журналістів, покаянним богослужінням в базиліці святого Івана на Латерані, після якого кардинал Балдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римської дієцезії, відслужив Святу Месу. В суботу вранці тисячі журналістів і представників світу засобів суспільної комунікації здійснили ювілейну прощу через Святі Двері базиліки Святого Петра. Опісля відбулася спеціальна програма в залі Павла VI, під час якої виступили філіппінсько-американська журналістка Марія Ресса, лауреатка Нобелівської премії миру 2021 року, та ірландський письменник Колум МакКанн. Наприкінці до них приєднався Папа Франциск, який, вручивши свою промову в письмовій формі, лише наголосив на тому, що «комунікація» означає виходити назовні та зустріч з іншою особою.

Брехня руйнує узи співіснування

У врученій промові Папа пригадує всіх тих, хто ризикуючи своїм життям, шукає правду і розповідає про жахіття війни. «Хочу також згадати разом з вами всіх тих, хто перебуває в ув’язненні лише за те, що був вірний професії журналіста, фотографа, відеооператора, за те, що хотів поїхати і побачити на власні очі й намагався розповісти про побачене. Таких людей багато! Але в цей Святий Рік, в цей Ювілей світу комунікації, я прошу тих, хто має відповідні повноваження, зробити так, щоб були звільнені усі несправедливо ув’язнені журналісти», – закликає він.

Святіший Отець відзначає важливість захисту та гарантування свободи преси, думки, а також основоположного права бути проінформованим. «Вільна, відповідальна й достовірна інформація – це спадщина знань, досвіду і чеснот, яку необхідно зберігати й розвивати. Без цього ми ризикуємо перестати відрізняти правду від брехні; без цього ми наражаємося на зростаючі упередження і поляризацію, які руйнують узи громадянського співіснування і перешкоджають відновленню братерства», – зауважує він.

Розповідати історії, які відроджують надію

Папа підкреслює, що журналістика – це не лише професія, а й покликання та місія. «Ви, комунікатори, відіграєте фундаментальну роль в сучасному суспільстві, як через те, що розповідаєте факти, так і з огляду на спосіб їх подання. Ми знаємо: мова, наставлення, інтонація можуть бути вирішальними і робити різницю між комунікацією, яка відроджує надію, будує мости, відкриває двері, та комунікацією, яка натомість збільшує поділи, поляризацію, спрощення реальності», – зазначає він.

За словами Святішого Отця, для комунікатора є важливою відвага задля ініціювання змін з метою подолання брехні й ненависті. «Скористаймося нагодою Ювілею, щоб оновити, щоб наново відкрити цю відвагу. Відвагу звільнити серце від того, що його розбещує. Повернімо пошану до найвищої і найблагороднішої частини нашої людської сутності в центр наших сердець, уникаймо того, щоб наповнювати їх тим, що їх розкладає», – закликає він.

Папа заохотив присутніх розповідати ті історії, які дають надію та підтримують життя. «Розповідаючи про зло, залишайте місце для можливості лагодження розірваного, для динаміки добра, яке може відновити розбите. Сійте запитання. Розповідати про надію означає бачити приховані крихти добра навіть тоді, коли здається, що все втрачено, це означає створювати простір надії навіть всупереч безнадії», – ділиться Папа.