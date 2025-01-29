Папа: щоб будувати мир, слід дбати, щоб кожен міг з надією дивитись у майбутнє

У посланні до учасників VI Міжнародної конференції «За рівновагу в світі», що проходить у Гавані (Куба), Папа підкреслив, що надія дозволяє бути готовим розділити страждання, труднощі, розчарування і страхи, які супроводжують життя кожної людини і кожного суспільства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Жодні зусилля з побудови миру не будуть успішними, якщо не вдасться зробити так, щоб змогла дивитися в майбутнє з надією кожна людина, якій шалений ритм, страхи за майбутнє, відсутність гарантій зайнятості та належного соціального захисту, не дозволяють з ентузіазмом відкритися на життя. Про це пише Папа Франциск учасникам VI Міжнародної конференції «За рівновагу в світі», яка від 28 до 31 січня 2025 року відбувається в столиці Куби Гавані.

Надія, що прагненням кожного серця до добра

У цьому зверненні Святіший Отець зосереджується на надії, як темі Ювілейного року, який відзначає Католицька Церква в світлі старозавітної традиції, яка «представлялася як нагода відновити мир і соціальне братерство через прощення та примирення». Покликаючись на слова, вміщені в буллі проголошення Святого Року Spes non confundit, що «в серці кожної людини міститься надія як прагнення та очікування добра», Папа Франциск стверджує, що в цьому світлі вона є «відповідною цінністю для цього форуму», бо «завдяки своєму тяжінню до того, щоб бути відкритим, плюралістичним і багатодисциплінарним», він спроможний «розгледіти причини, які розворушують серце людини сьогодення». Християнська ж надія, як нагадує він, «народжується з любові та ґрунтується на любові», на тій любові, яка кличе нас будувати «нову цивілізацію любові, щоб серед катастрофи, яку залишило зло, всі ми співпрацювали задля відбудови добра та краси».

Надія, що перекладається у мир

Святіший Отець згадує про те, що в буллі проголошення Святого Року він помістив деякі знаки та заклики до надії, які ми можемо прийняти на суспільному та культурному рівні як люди доброї волі, «наново відкриваючи цю цінну чесноту в знаках часу, які Господь нам пропонує», звертаючи увагу на «велике добро, наявне у світі». З цього також випливає побажання, щоб ця впевненість «спонукала трудитися над тим, щоб ця надія переклалася в мир для світу, який знову занурився в трагедію війни, облишивши логіку насильства й беручи на себе зобов’язання за допомогою діалогу та дипломатичної діяльності відважно й креативно будувати простори для переговорів, метою яких є тривалий мир». Але ці зусилля будуть даремними, якщо не уможливлюватимуть людям з ентузіазмом відкриватися на життя.

Щоб гідність кожного була пошанована

В цьому контексті Папа називає гідними похвали всі ініціативи, які стараються запропонувати нові шляхи для ближніх, які живуть в умовах злиднів, «якою б не була їхня причина». «Вбогі та хворі, молоді та літні, мігранти та переміщені особи, і також особи, позбавлені свободи, повинні бути в центрі наших міркувань, щоб ніхто не був виключений, і щоб кожен бачив, що його людську гідність шанують. Так само волонтери та фахівці, які працюють у цих сферах, повинні завжди мати відповідні засоби, щоб доносити цю підтримку від імені всього суспільства», – пише він, заохочуючи будувати надію за допомогою тієї рівноваги, яка спрямована на те, щоб усі мали необхідне, «навчаючись ділитися з убогим і великодушно відкриватися на прийняття іншої особи».