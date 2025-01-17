Папа зустрівся з делегацією буддистів з Монголії: вести людство до миру

Зустрічаючись на початку цього тижня з делегацією представників буддистських монастирів з Монголії, Папа Франциск поділився думками про значення духовних цінностей у побудові згуртованого й справедливого суспільства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Загальне прагнення миру спонукає всіх нас до конкретних дій: зокрема, як релігійні лідери, що спираються на свої вчення, ми несемо відповідальність за те, щоб спрямовувати людство до відмови від насильства і прийняття культури миру», – сказав Папа Франциск, приймаючи у понеділок, 13 січня 2025 р., делегацію представників буддистських монастирів з Монголії, яких супроводжував також кардинал Джорджо Маренго, Апостольський Префект Улан-Батора.

У своєму вітанні, зверненому до гостей, яке пресслужба Святого Престолу поширила 17 січня, Глава Католицької Церкви зазначив, що цей їхній перший візит до Ватикану набирає особливого значення, стаючи відображенням дружніх стосунків між Святим Престолом і народом Монголії, скріплених також його Апостольським візитом у 2023 році. «Однією з ключових подій цього візиту була Міжрелігійна зустріч, під час якої ми роздумували про глибоке духовне прагнення, властиве всім чоловікам і жінкам, яке можна порівняти з великою єдністю братів і сестер, що прямують життям з очима, зверненими до неба», – згадав він.

Повернення духовного багатства

Папа зауважив, що, починаючи з 90-х років минулого століття, Монголія пережила глибоке релігійне оновлення. Інтегрувавши духовні традиції в розвиток країни, Монголія, за його словами, повернула «свою багату духовну спадщину», докладаючи водночас зусилля для «успішного демократичного переходу». «Крім того, ваші зусилля, спрямовані на забезпечення релігійної свободи та діалогу між різними віровизнаннями, створили середовище взаємної поваги до всіх традицій, сприяючи розвитку суспільства, збагаченого не лише матеріальним процвітанням, але й цінностями, необхідними для братерської солідарності. Пропагуючи ці цінності, релігії відіграють фундаментальну роль у побудові справедливого і згуртованого суспільства», – підкреслив він.

Світ, що сприятиме гармонії між людьми

Святіший Отець зауважив, що цей візит відбувся на початку Ювілейного Року в Католицькій Церкві, що в її традиції є «періодом паломництва, примирення та надії». «У контексті, позначеному стихійними лихами та людськими конфліктами, цей Святий Рік нагадує нам про спільну мету побудови більш мирного світу, який сприятиме гармонії між народами та з нашим “спільним домом”», – сказав Папа, підкреслюючи покликання релігійних провідників докладати конкретні зусилля для того, щоб спрямовувати світ до будування культури миру.