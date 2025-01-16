Папа: міжрелігійний діалог відіграє унікальну роль у побудові миру

Приймаючи на аудієнції у Ватикані представників бекташі, однієї з гілок ісламу, з Албанії, Святіший Отець зазначив, що в нинішніх часах ми покликані відкинути логіку насильства і розбрату та прийняти логіку зустрічі, дружби та співпраці заради спільного блага.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В четвер, 16 січня 2025 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію з Албанії, зокрема представників бекташі, гілки ісламу, на чолі з її лідером Хаджі Деде Едмондом Брагімаєм. Він подякував Дикастерії міжрелігійного діалогу за можливість цієї зустрічі. Святіший Отець підкреслив, що «кожного разу, коли релігійні лідери збираються разом у дусі взаємної поваги та відданості культурі зустрічі, через діалог, взаєморозуміння та співпрацю, наша надія на кращий та справедливіший світ оновлюється та підтверджується», наголосивши, що «наш час дуже потребує такої надії».

Плекати братерські стосунки між народами

Святіший Отець підкреслив що між Католицькою Церквою, Албанією та спільнотою бекташі налагоджені дружні стосунки та висловив впевненість, «що ці зв'язки стануть ще міцнішими в служінні братерству та мирному співіснуванню між народами». Він зазначив, що «у важких часах ми всі покликані відкинути логіку насильства і розбрату та прийняти логіку зустрічі, дружби і співпраці заради спільного блага. Насправді, наші релігійні переконання допомагають нам чіткіше прийняти ці фундаментальні цінності, властиві нашій спільній людській природі, «дозволяючи ансамблю різноманітних голосів сформувати благородну і гармонійну пісню» (Енцикліка Fratelli tutti, 283).

Служити мостом примирення

Єпископ Риму пригадав «численні моменти братерської зустрічі, які відбулися між спільнотою бекташі та Католицькою Церквою, такі як Молитва за мир на Балканах у 1993 році та Всесвітній день молитви за мир в Ассізі у 2011 році», а також інавгурацію храму бекташі в Тірані в 2015 році, яка стала особливо плідним моментом близькості і дружби. Святіший Отець висловив переконання, що «спільнота бекташі, разом з іншими мусульманами, християнами і всіма іншими віруючими Албанії, може служити мостом примирення і взаємного збагачення не тільки всередині їхньої країни, але і між Сходом і Заходом». «Незважаючи на виклики сьогодення, міжрелігійний діалог відіграє унікальну роль у побудові майбутнього примирення, справедливості та миру, якого так палко прагнуть народи світу, а особливо молодь», – наголосив Папа на завершення цієї зустрічі.