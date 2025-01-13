Папа представникам циганського народу в Іспанії: прямуймо вперед разом

Папа Франциск написав послання з нагоди 600-річчя прибуття циганського народу в Іспанію, заохочуючи їх разом з усіма людьми доброї волі, залученими в це служіння, дбати про цілісний розвиток, очищатися свої цінності та зростати в них за допомогою світла Євангелія та разом з усією Церквою разом прямувати вперед у справі євангелізації.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Нагода для визнання їхньої цінностей та для того, щоби заохотити ступати в майбутнє з надією. Цим для Папи Франциска є відзначення 600-річчя прибуття до Іспанії ромів, яке припадає у 2025 році. Про це йдеться у посланні Святішого Отця до представників циганського народу Іспанії, опублікованому пресслужбою Святого Престолу. «Я свідомий того, що ваша історія була позначена нерозумінням, відторгненням і маргіналізацією. Але навіть у найважчі моменти ви відкривали близькість Бога. Дійсно, Бог паломничає історією разом з людством і став кочівником разом з циганським народом», – пише він, нагадуючи, що також Ісус, «Бог-з-нами» народився у Вифлеємі під знаком переслідування та подорожі.

У серці Церкви

Водночас, як зазначає Наступник святого Петра, справедливим буде визнати й зусилля, які останніми десятиліттями зробили ромський народ, Церква та іспанське суспільство в напрямку інклюзії. Цей шлях приніс чимало плодів, але потрібно й далі трудитися над подоланням пересудів і критичних ситуацій, як становище дітей, які мають труднощі з навчанням, молодь, яка не знаходить гідну працю чи дискримінація жінок у сім’ях і суспільстві. У світлі слів святого Павла VI, який 1965 року перед тисячам циган сказав: «Ви перебуваєте в серці Церкви», Папа Франциск підкреслив, що вони є дітьми Церкви, яка разом з багатьма іншими людьми відповідально трудиться задля цілісного розвитку ромського народу. Церкви, в якій вони «можуть зростати у християнській вірі, не відрікаючись від кращих цінностей своєї культури».

Разом прямувати вперед

«Під час проведення нещодавнього Синоду Церква наново відкрила для себе важливість спільного прямування вперед. Ідіть уперед разом з вашими єпископами, головами делегацій та секретаріатами ромського душпастирства, у ваших парафіях, а також у братствах та асоціаціях, в яких ви берете участь», – заохочує Святіший Отець адресатів, зазначаючи, що у Церкві сила Євангелія може допомогти очистити цінності власної культури та зростати в них. Вони ж, за його словами, мають що запропонувати Церкві й суспільству, як от пошану до старших, відчуття родинної єдності, піклування про створіння, усвідомлення паломницького становища на землі. «Чимало цінностей, які ідентифікують вас як народ, є не лише євангельськими, але й пророчими та такими, що рухають проти течії у цей наш час», – пише Папа, запрошуючи ромів Іспанії «прямувати вперед разом задля євангелізації». У цьому контексті він вказує також на приклад беатифікованих представників цього народу, як Емілія Фернандес Родріґес та Сеферіно Ґіменес Малла, які «були й залишаються вчителями віри й життя».