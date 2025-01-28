Папа: діти потребують рости в любові, незважаючи на незгоди між батьками

Відповідаючи на лист Джорджо з Риму, від якого дружина вирішила забрати дитину через появу в своєму житті нового чоловіка, Святіший Отець закликає християнські громади супроводжувати поранені сім’ї.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Серце людини, яке поєднане з Найсвятішим Серцем Христовим може запобігти та зупинити насильство в сім’ях. Про це пише Папа Франциск, відповідаючи на лист Джорджо, батька з Риму, який був змушений розстатися з жінкою, яка покинула його заради іншого чоловіка. Відповідь Папи опублікована в часописі «Piazza San Pietro», який видає Папська базиліка святого Петра у Ватикані. Місяць тому архипресвітер цього храму кардинал Маріо Ґамбетті оголосив про нову ініціативу – можливість надсилати до базиліки листи на ім’я Святішого Отця, який особисто відповідатиме на питання людей, а його відповіді щомісячно публікуватимуться на сторінках часопису.

Молитва, яка допомогла розкрити правду

У листі Джорджо описує свій важкий досвід розлуки з дружиною. Після п’яти років їхнього шлюбу жінка вирішила покинути свого чоловіка заради іншого. У подружжя також народилася донька, яку дружина вирішила забрати від батька з собою та переїхати з іншим чоловіком до Греції, звідки той походив. Тому вона звернулася до судді з проханням видати дитині дозвіл на паспорт для виїзду за кордон, однак отримала відмову. Через місяць Джорджо був заарештований, перебуваючи зі своєю дочкою в машині, де поліція знайшла у нього кокаїн. «У в’язниці я довго молився до отця Піо з П’єтрельчіни, – розповідає він. – Через вісім днів судді й поліція дивом дізналися правду і звільнили мене. Тоді ж було винесено вирок моїй колишній тещі та двом іншим співучасникам цього злочину». Відтак Джорджо вирішив перетворити «завдане йому зло на добро для інших», та розпочав допомагати багатьом людям, які опинилися у схожій ситуації, щоб домогтися тих реформ сімейного права, які б гарантували дітям тих сімей, які розпадаються, мати можливість просто любити своїх батьків та родичів. Таким чином йому вдалося перемогти в собі ненависть і помсту. «Необхідно зупинити насильство, яке використовує дітей і робить їх інструментами сварок, шантажу та зловживань, які можуть призвести до дуже серйозних сімейних трагедій аж до вбивств і самогубств», – пише Джорджо.

В надії на справедливість

«Його історія – це свідчення миру, яке підбадьорює у світі, охопленому війнами й ненавистю, якому протиставляється драматична криза надії, яка завжди існує для кожного», – пише Папа, відповідаючи на лист Джорджо. За його словами, коли люди заради власних інтересів чинять насильство та пригноблюють інших, щоб у такий спосіб будувати власний добробут, вони насправді завдають шкоди собі. Святіший Отець рекомендує християнським громадам супроводжувати поранені сім'ї, щоб діти ніколи не ставали заручниками своїх батька й матері. «Іноді ми стаємо заручниками егоїзму людського серця, який робить нас потворними», – пише він. На завершення листа Папа зазначає, що підтримує Джорджо, який сподівається, що з’являтимуться щораз адекватніші закони, які дозволять дітям розлучених батьків зустрічатися і зростати в любові з батьками та усіма своїми родичами.