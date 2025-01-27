Папа: християнська комунікація – це показувати, що Боже Царство близько

Приймаючи на аудієнції відповідальних за суспільну комунікацію в єпископатах Католицької Церкви, Папа Франциск закликав бути сіячами надії, пам’ятаючи, що католицька комунікація – це не замкнутий простір, а гостинне місце для справжніх стосунків.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Запитаймо себе: як сіяти надію серед великого відчаю, який нас торкається та кидає нам виклик? Як лікувати вірус поділу, який загрожує також і нашим спільнотам? Чи наша комунікація супроводжується молитвою? Або ж ми всього-на-всього лише застосовуємо правила корпоративного маркетингу, коли комунікуємо про Церкву?» – такі запитання Папа Франциск поставив єпископам, священникам, богопосвяченим особам і мирянам, які у своїх єпископатах є відповідальними за комунікацію, приймаючи їх на аудієнції в понеділок, 27 січня 2025 року. Вони брали участь у Ювілеї працівників комунікації, що відбувався 24-26 січня, а тепер беруть участь у зустрічі, яку спеціально для них організувала Дикастерія у справах комунікації. Вітаючи їх у Климентинському залі Апостольського палацу, Святіший Отець зазначаючи, що ця зустріч є також своєрідною нагодою, щоб «зробити іспит сумління».

Свідчити близькість Божого царства

Серед запитань, які Наступник святого Петра поставив відповідальним за церковну комунікацію, було й те, чи вміємо свідчити про те, що історія людства не зайшла в глухий кут, чи вміємо передавати іншим, що надія не є ілюзією, що життя інших може бути прекрасним, що прощення є можливим. «Християнська комунікація полягає в тому, щоби показати, що Боже царство близько: воно тут, тепер, воно немов чудо, яке може пережити кожна людина, кожен народ. Це чудо, про яке слід розповідати, пропонуючи критерії, які виходять за межі банального, за межі зла, упереджень, стереотипів», – сказав він, нагадуючи, що Боже царство приходить також і через нашу недосконалість. «І те, що для вас є інституційним обов’язком, є покликанням кожного християнина», – додав Папа, підкреслюючи, що кожен охрещений покликаний вміти розгледіти та розповідати добрі історії.

Нові «Вавилонські вежі»

Святіший Отець наголосив, що «виклик є великим», а тому потрібно об’єднувати зусилля, щоб будувати «іншу модель комунікації, що вирізняється духом, креативністю та невичерпною поетичною силою Євангелія». «Комунікації, яка передає гармонію і яка є конкретною альтернативою новим Вавилонським вежам», – сказав він, вказуючи на поточний контекст, де всі говорять, але не розуміють один одного.

Плести разом мережу, що рятує від відчаю

В цьому контексті Папа виокремив два слова: разом і мережа. Він наголосив, що «лише разом можемо передавати красу, яку ми зустріли», запорукою чого є не наші вміння, а любов. З цього черпаємо сили залучати також тих, хто помилився, силу не впасти у відчай, силу «сіяти надію, що не те саме, що сіяти оптимізм». Святіший Отець підкреслив, що в цьому контексті комунікувати – це не тактика, не техніка, не повторювання заготованих фраз, не тільки написання пресрелізів. «Комунікація – це акт любові. Лише акт вільної любові тче сіті добра. Але мережі треба доглядати, лагодити, щодня. З терпеливістю та вірою», – зазначив Наступник святого Петра, нагадуючи, що в той час, як сьогодні ми прив’язали слово «мережа» лише до цифрового середовища, воно є стародавнім, нагадуючи ще про доручення Ісуса, дане Петрові. Тож творити мережу означає взаємообмін вміннями знаннями, внесками, щоб «могти інформувати в адекватний спосіб, щоб усі могли врятуватися серед моря відчаю та дезінформації». «Подумаймо, як багато можемо зробити разом, завдяки новим інструментам цифрової епохи, а також штучному інтелекту, – додав він, – якби замість того, щоб перетворювати технологію на ідола, ми були б більш віддані побудові мережі».

Комунікація для всіх

Підсумовуючи Святіший Отець зазначив, що будувати мережу означає також не зосереджуватися на самовихвалянні чи відзначенні власних ініціатив, а замислюватися над тим, як «разом будувати розповіді про нашу надію». Саме в цьому полягає завдання комунікаторів, пам’ятаючи, що «наша мережа призначена для всіх». «Католицька комунікація не є чимось відокремленим, вона не призначена лише для католиків. Це не огорожа, в якій можна замкнутися, не секта, в якій ми розмовляємо лише між собою, ні! Католицька комунікація – це відкритий простір свідчення, яке вміє слухати і вловлювати знаки Царства Божого. Це гостинне місце справжніх стосунків», – наголосив Папа.