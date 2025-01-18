Папа: спрямовувати багатство на служіння людській гідності

Зустрічаючись із членами Католицької фундації з Верони, Святіший Отець заохотив ставити багатство на службу людській гідності.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Творіть добро завжди, бо постійність винагороджує тих, хто віддано працює», – сказав Папа Франциск у суботу, 18 січня 2025 р., приймаючи на аудієнції делегацію Католицької фундації з Верони. У своєму вітальному слові Святіший Отець заохотив дбати про землю – наш спільний дім, який потребує мудрого господарювання задля спільного блага.

Покликані бути охоронцями землі

На початку Папа вказав на Ювілейний рік, що триває на тему паломники надії. За його словами, ступання в світі як паломники нагадує нам, що ми не є його власниками, а хранителями. «Це стосується всіх нас: ми покликані дбати про спільний дім, який Господь нам довірив, тобто плекати й охороняти його згідно з мудрим й шанобливим законом», – сказав він.

У цьому контексті Святіший Отець відзначив працю Фундації у багатьох соціальних сферах, яка стосується, зокрема, ініціатив солідарності й волонтерства. «Винахідливість і щедрість вашої роботи відповідає назві Фундації, яку ви представляєте: Католицька. Тому я заохочую вас йти вперед, роблячи добро завжди і для всіх», – закликав він.

Зміцнювати узи суспільства

Папа зазначив, що гроші приносять більше прибутку, коли їх вкладають на благо інших, що суперечить інвестиціям у зброю, яка спрямована на вбивство інших. Відтак закликав прислухатися до всього люду, чуючи насамперед голос бідних, яких часто відкидають. «Коли ми ставимо багатство на служінню людській гідності, ми завжди тільки виграємо: сприяння спільному благу зміцнює узи суспільства, в якому ми всі беремо участь», – сказав Святіший Отець. Він побажав членам Фундації постійно «відновлювати довіру до Божого Провидіння, яке з любов’ю керує історією» та закликає будувати майбутнє на засадах справедливості. «Продовжуйте добру справу, робіть її, бо це сіяння майбутнього, це сіяння щастя, це сіяння миру», – заохотив наприкінці Папа.