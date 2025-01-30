Папа іспанським семінаристам: надія дозволяє дивитися вперед

Під час зустрічі з семінаристами та форматорами з іспанських дієцезій Митрополії Валенсії, Папа Франциск закликав майбутніх священників безкорисливо дарувати себе та бути вдячними за все, що отримали.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Приймаючи у четвер 30 січня 2025 року на аудієнції у Ватикані семінаристів, їхніх форматорів та єпископів, із дієцезій, що входять до Митрополії Валенсії, Іспанія, Папа Франциск, насамперед висловив співчуття з приводу повеней, які сколихнули цей регіон у 2024 році. «Біль і скорбота, незважаючи на свою суворість, відкривають нам надію, бо, змушуючи нас опуститися на дно і залишити позаду все, що нас підтримувало, дозволяють нам рухатися вперед», – сказав Святіший Отець. Він підкреслив, що це не можливо було б пережити наодинці, але «в тій безмірній темряві безкорислива допомога стількох людей, погляди, сповнені жертовності, змогли просвітити нас Божою ніжністю». «Саме в цій ділянці ви покликані працювати», – підкреслив Папа.

Звіщати рік Господнього милосердя

Висловивши надію, що подібне лихо до шторму Dana більше не повториться, Єпископ Риму зазначив, що це нетипове явище, – «це екстраполяція того, що переживає кожна людина, коли стикається з втратою і відчуває себе самотньою, не на своєму місці, потребує підтримки, щоб продовжувати жити далі». Заохотивши присутніх словами Христа, щоб «зцілювати розбитих серцем та звіщати рік Господнього милосердя» (пор. Іс 61,1; Лк 4,18), Папа підкреслив, що «ми вже перебуваємо в цьому році благодаті, присвяченому надії».

Дарувати себе безкорисливо

Єпископ Риму сказав, що «надія» – це не «оптимізм», пояснивши, що «оптимізм» відрізняється від поняття «надія». Святіший Отець зауважив, що «ми не можемо легковажно ставитися до страждань людей і намагатися втішити їх фразами про обставини та доброчинність», адже «наша надія має ім’я – Ісус, Бог, який не знехтував нашим земним порохом, і який, замість того, щоб спасти нас від бруду, став брудом заради нас». Папа пояснив присутнім, що «бути священником – це бути другим Христом» та заохотив їх, щоб, дивлячись на розбитих людей, які втратили своє життя по частинках, «віддати їм частинку себе, як це робить Христос в Літургії, яку колись будуть звершувати». «Будь-ласка, віддайте себе безкорисливо, тому що все, що маєте, ви отримали безкорисливо, не забувайте бути вдячними», – заохотив Святіший Отець іспанських семінаристів.