Папа відвідав «Фундацію Рим», яка здійснює проекти солідарності також і в Україні

Наприкінці минулого тижня Папа Франциск особисто відвідав штаб-квартиру в центрі Риму і зустрівся з керівництвом фундації , якому подякував за відданість інституційній діяльності, підкресливши важливість безкорисливості в всіх сферах, і в культурі зокрема. Фундація, що працює в різних сферах, започаткувала також медичні та гуманітарні ініціативи в різних частинах світу, зокрема, в Аргентині, Того, Україні, Лівані чи Палестині.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 11 січня 2025 р., ввечері, Папа Франциск відвідав осідок «Фундації Рим», розташований у центрі міста. Йдеться про інституцію, яка була заснована у XVI столітті буллою Папи Павла ІІ як римська каса взаємодопомоги, а сьогодні є організацією, що діє в п'яти секторах – охорона здоров'я, наукові дослідження, допомога слабшим соціальним категоріям, освіта і навчання, мистецтво і культура – з метою сприяння, в синергії з державними установами та приватними суб'єктами, розвиткові соціального добробуту, натхненного принципами солідарності і субсидіарності.

Папу Франциска зустрів Президент фундації Франко Парасассі, члени правління, наглядової ради та генеральний директор. Були присутні також деякі родичі. Святіший Отець поблагословив невеличну капличку та провів бесіду з керівництвом фундації, подякувавши за здійснення її інституційної діяльності та підкресливши важливість безкорисливості в усіх сферах, зокрема, й у сфері культури.

Президент фундації подякував Святішому Отцеві за цей винятковий візит, згадуючи також про відвідини в квітні 2019 року одного із закладів на периферії Риму, яким опікується фундація і де отримують безкоштовну допомогу особи, які страждають від недуги Альцгаймера та недуги Паркінсона. У своєму вітальному слові він висловив радість від імені всіх керівних органів фундації з нагоди цього візиту, визнаючи, що ця винятковість також накладає на них особливу відповідальність, беручи до уваги зростання та поширення різних потреб. За його словами, перед обличчям зростання викликів, вони стараються давати відповідь, розширюючи ініціативи солідарності, які виходять за межі традиційних теренів діяльності, поширюючись і за межі країни.

У цьому контексті Франко Парасассі коротко ознайомив Папу Франциска з проектами, реалізованими в Аргентині, в Баїя-Бланка в провінції Буенос-Айрес, на підтримку людей, які постраждали від руйнівного шторму в грудні минулого року; в Того, в архидієцезії Ломе, надаючи місцевій громаді ультразвукове обладнання для вагітних жінок; в окрузі Вифлеєму, щоб покращити соціальні та медичні послуги; в Лівані та в Україні, щоб допомагати людям, які страждають від війни. Він також підкреслив, що всі ці ініціативи були реалізовані через організації, пов’язані з Церквою.