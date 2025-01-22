Папа: в наш час є нагальною місія підтримувати людську гідність

Приймаючи членів фундації, яка допомагає потребуючим, здійснюючи проекти в сферах освіти, охорони здоров’я та підтримки біженців, а також підтримуючи черниць у підвищенні їхньої кваліфікації, Папа Франциск поділився мрією про світ, у якому кожна людина, незалежно від походження та становища, має змогу жити в гідності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Місія підтримувати людську гідність є нагальною в час, коли й надалі зростає кількість убогих і відкинутих», – наголосив Папа Франциск, приймаючи у середу, 22 січня 2025 р., адміністративну раду «Фундації Конрада Гілтона», дякуючи за те, що вони обрали «не спостерігати через вікно», але діяти «із пристрасністю та співчуттям, як добрий Самарянин».

Святіший Отець підкреслив, що притча про милосердного самарянина вчить нас брати наближатися і допомогти підвестися тим, хто впав. «Ваша Фундація показала, як великодушність і активність можуть змінити життя тих, хто опинився у вразливому становищі. Ваше безкорисливе служіння у сферах освіти, охорони здоров'я, допомоги біженцям та подолання бідності є свідченням, конкретним свідченням любові та співчуття», – сказав він, нагадуючи, що співчуття – це не монета, кинута вбогому, а наблизитися і поглянути у вічі.

Вишкіл черниць

Папа Франциск звернув увагу на те, що засновник передав фундації свою мрію, яка є натхненням для різних проектів. «Конрад Гілтон дуже шанував черниць і в своєму заповіті просив фундацію підтримувати їх у місії та служінні вбогим і найостаннішим», – нагадав він, підкреслюючи, що вона вірно та креативно виконує цей заповіт, зокрема, в тому що стосується вишколу сестер і опіки над похилими віком черницями, наприклад, співпрацюючи з деякими дикастеріями Римської курії, щоб давати можливість сестрам підвищувати свою кваліфікацію. «Досі в це мало вкладалися, набагато менше, ніж у формування духовенства», – визнав Святіший Отець, підкреслюючи, що важливо, щоб черниці мали змогу навчатися. «Праця на пограниччі, на периферії, серед останніх, потребує підготовлених і компетентних людей. І, зауважте, місія черниць, полягає в тому, щоб служити останнім, а не бути чиєюсь прислугою. Це має припинитися, і ви, як Фундація, допомагаєте вивести Церкву з цієї клерикальної ментальності», – додав Наступник святого Петра.

Виходити за межі свого згромадження

В цьому контексті Папа зауважив, що часто можна почути нарікання, що в Церкві мало сестер на відповідальних посадах. Він зазначив, що так воно є, і з одного боку, вимагає подолати клерикальну ментальність. Але проблема не тільки в цьому. «Мені також доводилося чути від єпископів: я хотів би призначити черниць у дієцезіальні структури, але їхні настоятельки не відпускають їх. Ні, прошу вас, дозволяйте на це. Звертаюся до настоятельок: будьте великодушними, відчувайте подих вселенської Церкви та місії, що виходить за межі вашого згромадження», – сказав Святіший Отець, дякуючи насамкінець фундації за їхнє служіння та зусилля в будуванні світу, в якому «кожна людина, незалежно від її походження та становища, може жити гідно».