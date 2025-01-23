Папа на економічний форум в Давосі: справжній поступ покращує життя всіх

Ділячись думками про виклики, пов’язані зі «штучним інтелектом», що є темою цьогорічного форуму, Папа Франциск нагадує про те, що інтелект є одним із фундаментальних вимірів людської особи, створеної на Божий образ, а тому потрібно остерігатися «технологічної парадигми», яка вбачає у технологічних засобах вирішення всіх проблем.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Вже саме використання слова “інтелект” у пов’язанні зі штучним інтелектом є невідповідним, оскільки ШІ не є штучною формою людського інтелекту, а його продуктом», – пише Папа Франциск у посланні учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі, підкреслюючи, що при правильному використанні ШІ допомагає людині у виконанні її покликання, у свободі та відповідальності. «Співпраця задля Ери Інтелекту», – такою є тема форуму, який від 20 до 24 січня 2025 відбувається у швейцарському Давосі. У посланні на ім’я Президента Всесвітнього економічного форуму Святіший Отець зазначає, що це нагода замислитися над штучним інтелектом як засобом не лише кооперації, але також для поєднання народів.

Антропологічні і духовні аспекти

Як нагадує Папа, християнська традиція вбачає в дарі інтелекту один з фундаментальних аспектів людської особи, створеної «на Божий образ». Водночас, за його словами, Католицька Церква підтримує поступ науки, технології, мистецтв й інших форм християнської винахідливості, вбачаючи в них простір співпраці людини з Богом «у вдосконаленні видимого створіння».

«ШІ задуманий так, щоб імітувати людський інтелект, який його розробив, що породжує унікальний набір запитань і викликів. На відміну від багатьох інших людських винаходів, ШІ навчається на результатах людської креативності, що дозволяє йому генерувати нові артефакти з такою майстерністю і швидкістю, які часто імітують або перевершують людські можливості, що викликає серйозні занепокоєння щодо його впливу на роль людства у світі», – пише Глава Католицької Церкви, звертаючи увагу й на те, що результати, які здатен отримувати ШІ, «майже не відрізняються від тих, які отримують людські особи», що також підносить важливі питання. Ще одним аспектом, що викликає етичні чи безпекові сумніви, є те, «ця технологія спроектована, щоб автономно навчатися та приймати рішення, пристосовуючись до нових ситуацій та даючи відповіді, не передбачені програмістами».

Зосередженість на людській особі

У цьому контексті Папа звертає увагу на невідповідність використання терміну «інтелект», оскільки йдеться не про «штучну форму людського інтелекту, а його продуктом». Він підкреслює, що «як і будь-яка інша людська діяльність та будь-який технологічний розвиток, ШІ повинен орієнтуватися на людську особу», стаючи засобом для досягнення більшої справедливості, ширшого братерства та людянішого порядку в суспільних взаєминах. Тому не слід забувати про небезпеку, яка полягає в тому, що ШІ може використовуватися для прочування «технократичної парадигми», згідно з якою «всі проблеми світу можуть бути вирішені за допомогою технологічних засобів».

«У цій парадигмі людська гідність і братерство часто підпорядковані прагненню до ефективності, так ніби реальність, добро і істина за своєю суттю випливають з технологічної та економічної могутності. Однак людська гідність ніколи не повинна порушуватися на користь ефективності. Технологічні розробки, які не покращують життя всіх, а натомість створюють або збільшують нерівність і конфлікти, не можна назвати справжнім прогресом. Тому ШІ має бути поставлений на службу більш здоровому, гуманному, суспільному і цілісному розвитку», – наголошує Святіший Отець, вказуючи на потребу наново відкривати важливість спільноти та оновлених зусиль у піклування про наш спільний дім.