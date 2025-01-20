Папа екуменічній делегації з Фінляндії: нікейський Символ – «партитура» нашої віри

Приймаючи православних, католицьких і протестантських паломників з Фінляндії, Папа Франциск вказав на те, що нашим «екуменічним покликанням» є свідчити втілену в Ісусі Христі Божу любов, яка є основою надії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 20 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв у Ватикані екуменічну делегацію з Фінляндії, яка прибула до Риму з традиційним паломництвом з нагоди вшанування небесного покровителя цієї скандинавської країни святого Генріха Упсальського.

Ікона надії

Вітаючи представників католицької, лютеранської та православної Церков, Єпископ Риму зауважив, що ми «крокуємо разом як “паломники надії” цим Святим Роком 2025», і на цій «мандрівці віри», за його словами, нас утверджують слова з Послання до Євреїв: «Тримаймося непохитного визнання надії, бо той, хто обіцяв, гідний довіри». «Святий Генріх є, так би мовити, іконою цієї надії, яка знаходить свій надійний і міцний фундамент у Бозі. Як посланець миру, святий Генріх закликає нас ніколи не переставати підносити свої молитви за дорогоцінний, але крихкий дар миру. Ми повинні молитися за мир! Водночас покровитель Фінляндії є символом Богом даної єдності, адже його день пам'яті не перестає об'єднувати християн різних Церков і церковних спільнот у спільному прославленні Господа», – додав Святіший Отець.

Партитура віри

Далі Папа відзначив той факт, що це паломництво супроводжують хорові колективи, які «прославляють Триєдиного Бога своїм співом», і це є «прекрасним знаком доксологічного екуменізму». Тримаючись музичної віри, в контексті 1700-річчя Нікейського собору, Наступник святого Петра зазначив, що нікейський Символ віри, який поділяють усі присутні, є «надзвичайною “партитурою” віри», а цією «симфонією віри» є сам Ісус, «втілена Істина, істинний Бог і справжня людина, наш Господь і Спаситель».

«Хто слухає цю “симфонію правди”, не тільки вухами, але й серцем, того торкнеться таїнство Бога, Який наближається до нас, сповнений любові, в Своєму Сині. І на цій вірній любові ґрунтується надія, яка не розчаровує! Ніколи не забувайте цього: надія не розчаровує. Бо “ні смерть, ні життя, ні анголи, ні начальства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь інше створіння не зможе нас відлучити від Божої любові в Христі Ісусі, Господі нашім” (Рим 8,38-39)», – мовив Папа, підкреслюючи, що «свідчити цю втілену любов – це наше екуменічне покликання».

Екуменічне паломництво до джерел віри

Дев’ятнадцятого або двадцятого січня Католицька та деякі протестантські Церкви вшановують пам’ять святого Генріха, єпископа Упсальського, місіонера на Скандинавському півострові, який загинув мученицькою смертю з рук язичників. Цей святий вважається Небесним покровителем Фінляндії. Щороку, згідно з майже сорокарічною традицією, екуменічна делегація цієї країни, яка об’єднує представників католиків, православних і протестантів, з нагоди літургійного спомину святого Генріха здійснює прощу до Риму, яка збігається з Тижнем молитов за єдність християн.