Папа до вікентійців: служити нужденним і покинутим на периферіях світу

У листі до о. Томажа Мавріча, Генерального Настоятеля Згромадження Місії святого Вікентія де Поля, з нагоди 400-річчя від його заснування, Папа підкреслює важливість «служіння Христові в убогих для оновлення Церкви» та закликає членів цієї богопосвяченої спільноти наслідувати апостольську ревність свого засновника.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Папа Франциск надіслав привітання на імʼя о. Томажа Мавріча, Генерального Настоятеля Згромадження Місії Святого Вікентія де Поля з нагоди 400-річчя від його заснування. Чернеча спільнота була заснована 17 квітня 1625 року, але святий Вікентій вважав 25 січня 1617 року фактичною датою її заснування, в пам’ять про день, коли відчув себе покликаним нести Євангеліє убогим. Пригадуючи витоки згромадження, Папа зазначив, що вони «закорінені в глибокому особистому досвіді святого Вікентія де Поля, в тому «вогні любові», який горів в серці воплоченого Сина Божого і який привів його до ототожнення з бідними та знедоленими».

Ювілей – привід для оновлення вірності

«Молюся, щоб цей знаменний ювілей став приводом для великої радості та оновленої вірності концепції місіонерського учнівства, заснованої на наслідуванні Христової любові до убогих», – йдеться у листі Єпископа Риму.

Пригадуючи витоки місійного згромадження, Папа Франциск звертається до духовної спадщини, апостольської ревності та душпастирської турботи, яку залишив Церкві святий Вікентій де Поль. Він висловив сподівання, що згромадження також надихатиме сучасну молодь. «Сподіваюся, що святкування четвертого сторіччя підкреслить важливість бачення святого Вікентія про служіння Христові в убогих для оновлення Церкви нашого часу в місіонерському служінні та допомозі нужденним і покинутим на численних периферіях нашого світу і на маргінесі поверхневої і “одноразової” культури», – пише він. Папа підкреслює, що приклад святого Вікентія може «по-особливому надихати молодих людей, які з їхнім ентузіазмом, щедрістю і турботою про побудову кращого світу, покликані бути сміливими і мужніми свідками Євангелія серед своїх однолітків і де б вони не знаходилися».

Нові ознаки зростання

Вікентійська Родина, яка налічує понад 100 гілок, що включають спільноти священиків, братів, сестер та мирян, продовжує ініціювати справи милосердя, здійснювати нові місії і допомагати в духовному супроводі та формуванні духовенства і мирян.

В нинішніх часах Згромадження Місіонерів переживає нові ознаки зростання. Молоді провінції, особливо в Азії та Африці, де процвітають покликання до чернечої спільноти, відгукнулися на заклик розпочати місії в інших країнах. Згромадження продовжує здійснювати нові місії серед нужденних. Через чотири століття після заснування Згромадження Місіонерів, немає сумнівів, що харизма святого Вікентія де Поля продовжує збагачувати Церкву через різні апостольства і добрі справи.

Формувати життя у смиренні

У своєму листі Святіший Отець також запевнив членів Вікентійської Родини у своїй молитві за те, щоб «натхненні своїм засновником, вони продовжували формувати своє життя і свою діяльність відповідно до заклику до смирення і апостольської ревності, з яким він звернувся до перших членів згромадження». Святіший Отець нагадав заклик святого Вікентія де Поля «смиренно і мужньо служити найбіднішим, в яких об’являється сам Христос».