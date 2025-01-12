Папа про солідарність: єднати сили у формуванні мозаїки, де кожен важливий

Приймаючи делегацію від мережі супермаркетів кооперативу, що діє за принципами соціальної доктрини Церкви, Папа Франциск заохотив їх наслідувати в піклуванні про ближніх свою Небесну покровительку Пресвятої Богородиці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Цінувати блага, які ми маємо, щоб сприяти сталому розвитку та допомагати тим, хто потребує допомоги внаслідок стихійних лих, військових конфліктів, маргіналізації, інвалідності. На цьому принципі Папа Франциск закликає будувати свою діяльність мережу супермаркетів Covirán (Cooperativa Virgen de las Angustias), названу на честь Діви Марії Анґустіанської, Небесної покровительки Гранади (Іспанія). З нагоди 65-ї річниці заснування мережі, яка сьогодні має понад 2750 філій, крім Іспанії, також і в Португалії, Гібралтарі, Екваторіальній Гвінеї та Кабо-Верде, Святіший Отець у суботу, 11 січня 2025 р., прийняв у Ватикані делегацію цього кооперативу, який діє відповідно до принципів соціальної доктрини Католицької Церкви.

Сприяти розвиткові суспільства

«Я з цікавістю прочитав про роботу, яку ви виконуєте як підприємство і як фундація», – сказав Папа, додаючи, що «першою допомогою, яку ми можемо надати суспільству, є цінування наявних активів за допомогою професійного обслуговування, яке відповідає реальним потребам людей і дозволяє забезпечити сталий розвиток». А завдяки цьому стає можливим «запропонувати нашу допомогу тим, хто через стихійні лиха, війну, інвалідність або соціальну ізоляцію потребує додаткової підтримки».

Наслідуючи Богородицю

Святіший Отець поділився двома настановами. Перша полягає в тому, щоб «співпрацювати, трудитися разом, об'єднувати зусилля, формувати мозаїку, де кожен є важливим, але, водночас, усвідомлюючи, що саме в цілісності сприймається краса витвору». Друга – вдивлятися в Діву Марію, «мотив і взірець цих зусиль, ввіряти себе Їй у цих зусиллях з набожністю, а водночас наслідувати Її в дусі, який повинен керувати нашою працею». «Яке ж гасло, – зауважив Папа Франциск, – може бути кращим для такої компанії, як ваша, ніж мати можливість почути від людей, що ви повелися з ним “так, як це зробила б мати?”».