Папа: дотримання правил дорожнього руху – елемент цивілізованого співіснування

Приймаючи делегацію «Автомобільного клубу Італії», Папа Франциск наголосив на важливості формування культури взаємопошани та безпеки на дорозі, а також дбання про сталі й доступні форми користування транспортом, дружні для довкілля.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Приймати відповідальну поведінку, дотримуватися правил, усвідомлювати ризики допомагає громадянському співіснуванню та досягненню мети “нульової смертності на дорогах”», – наголосив Папа Франциск, приймаючи у четвер, 23 січня 2025 р., представників «Автомобільного клубу Італії».

Мета паломництва – братерство

Вітаючи гостей, Святіший Отець звернув увагу на те, що зустріч відбувається на початку ювілейного року, «який вимагає від нас бути паломниками надії». Він підкреслив, що у паломництві важливо визначити мету та зробити всі необхідні кроки для її досягнення, не розсіюючись під час подорожі й не витрачаючи цінну енергію на другорядні цілі, що можуть відволікти від мети.

«Паломництво пов'язане з ризиком помилитися, і це правда, опинитися в труднощах або почуватися загубленим. Тоді Ювілей може стати для кожного з нас нагодою для нового старту, слушним моментом, щоб перенакреслити шлях нашого життя, визначивши фундаментальні етапи, які не можна пропустити, і ті, які натомість можуть стати перешкодою на шляху до досягнення мети», – мовив Папа, наголошуючи, що ми не створені, щоб стояти на місці, а нашою метою є не що будь, а «спільність, братерство та радість, наскільки можлива в цьому світі». Щодо цього він зупинився на двох словах, які вказують на стежки, якими слід іти, «щоб дати надію сьогоденню та будувати гідне майбутнє». Ними є виховання та довкілля.

Культура пошани, що захищає життя

Щодо першого, то Папа наголосив, що вже починаючи зі школи потрібно формувати «культуру пошани та безпеки на дорозі». Він назвав «важливим внеском у формувати активного громадянства» формаційні програми, які пропагує асоціація, підкреслюючи, що відповідальна поведінка та дотримання правил сприяє співіснуванню та досягненню мети нульової смертності на дорогах. «Це чітка ціль, а також програма, та насамперед – обов’язок», – наголосив Святіший Отець, зазначаючи, що подорожувати повинно асоціюватися з вчитися, зустрічати, а не з страждати, плакати чи гинути, а тому зусилля задля поширення чутливості та навчання – один зі способів «підтримувати й захищати життя».

Якість довкілля – якість життя

Другим словом, яке також пов’язане з вихованням, Папа назвав «довкілля». «Кількість транспортних засобів, споживання невідновлюваної енергії та вартість пального, забруднення довкілля та затори на дорогах – це лише деякі з факторів, які мають беззаперечний вплив на наш спільний дім і тих, хто в ньому живе», – сказав він, наголошуючи, що «на карту поставлена якість життя». З огляду на те нагальним є трудитися над «спокійним і рішучим доланням цих викликів». «У цьому секторі, – зауважив Святіший Отець, – технології вже пропонують значні можливості та різноманітні інструменти, інші неодмінно стануть доступними. Нам потрібно дивитися ширше, шукати, як ви вже робите, співпраці та спільних дій, які принесуть користь усім, роблячи мобільність справді сталою та доступною».