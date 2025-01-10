Папа провідникам зустрічей про євангелізацію з Франції: Ісус - двері надії для світу

Зустрічаючись із провідниками «Congrès Mission», що організовує зустрічі для вірних різних станів організацій, які беруть активну участь в новій євангелізації, Святіший Отець закликав ділитися даром християнської надії, яка пов’язана із Євангеліям.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

У п’ятницю, 10 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції керівників ініціативи «Congrès Mission», яка зродилася 10 років тому у Франції та періодично збирає учасників різних рухів та вірних різних станів, які активно заангажовані в ділі нової євангелізації, стараючись свідчити віру в щоденному житті. В своєму слові Святіший Отець зосередився на темі надії, яка є Доброю Новиною для світу.

Пропонувати світові живе слово

Говорячи про Ювілейний рік у Католицькій Церкві, присвячений надії, Папа зауважив, що надія пов’язана з радістю, адже «народжується із зустрічі з Христом і спрямовує нас до наших братів і сестер». «Нести надію означає пропонувати світові живе слово, слово, вкорінене в Євангелії, яке втішає й відкриває нові шляхи», – сказав він.

Наступник апостола Петра заохотив відважно проповідувати Євангеліє серед людей, які переживають свої радощі та печалі та дарувати їм надію – Божий дар, яким потрібно ділитися. «Ми знаємо, що надія часто піддається випробуванню. Наш світ позначений війною і безліччю несправедливостей, його роздирає індивідуалізм. Все це часто породжує сумніви, страх перед майбутнім, а часто й розпач. Але ми, християни, приносимо впевненість: Христос є нашою надією. Він є дверима надії, завжди», – наголосив Святіший Отець.

Допомагати молоді відкривати Христа

Папа зазначив, що надія пов’язана із Святим Духом, Який провадить Церкву та «розворушує серця», як це видно у книзі Діянь Апостолів, щоб вийти за межі наших звичних схем та підштовхнути до креативності. «Погляньте на життя святих: воно все сповнене креативності, тому що в них живе Дух! Він запрошує нас звіщати Євангеліє не лише в усталених структурах, але скрізь, де є наші брати і сестри: звіщати Євангеліє в повсякденності, в їхніх радощах, в їхніх ранах, в їхніх запитаннях», – зазначив Святіший Отець.

У цьому контексті Папа звернув увагу на молодь, яка жадає сенсу, автентичності та справжніх зустрічей. «Допомагайте юнакам і дівчатам відкривати Христа, бо Христос є відповіддю. Допомагайте їм зростати у вірі, відважуватися на сміливий вибір і ставати учнями-місіонерами Ісуса, живими свідками Євангелія. Передайте їм відвагу мріяти про більш братерський світ і супроводжуйте їх, щоб вони стали ремісниками надії у своїх сім'ях, школах і на робочих місцях», – заохотив він.

На завершення Святіший Отець закликав до плекання між собою єдності, яка є потужним свідченням, оскільки саме через любов один до одного світ бачить, що ми є учнями Ісуса. «Дбайте один про одного, підтримуйте один одного у труднощах і радійте разом плодам, які Дух приносить завдяки вашим зусиллям», – побажав він на завершення, ввіряючи присутніх заступництву Пресвятої Богородиці.