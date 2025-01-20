Папа семінаристам: літургія потребує підтвердження життям

Приймаючи спільноту римської колегії «Almo Collegio Capranica», Папа Франциск заохотив їх плекати стосунки з Богом, а також зі своїми єпископами та своїм народом, пам’ятаючи, що те, що ми декларуємо в літургії, повинно втілювалися в житті через жести віри, надії та любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Дбати про здійснення місії, до якої Ісус кличе Церкву сьогодні, в складні часи, але завжди огорнути Божим милосердям. І з такими побажаннями Папа Франциск звернувся до семінаристів та нещодавно рукоположених священників, що продовжують навчання, які є членами формаційної спільноти римської колегії «Almo Collegio Capranica», приймаючи їх у понеділок, 20 січня 2025 р., напередодні літургійного спомину їхньої Небесної покровительки святої Агнеси. Сьогодні там проходять вишкіл представники 26 італійських дієцезій, 13 неіталійських та з єпархії Сиро-Малабарської Церкви. «У цьому різноманітті походження і приналежності відображається щось від єдиного і багатогранного обличчя святого віруючого Божого народу», – зауважив Єпископ Риму.

Пильнувати фундаментальні стосунки

Промовляючи до спільноти колегії, Святіший Отець зауважив, що кілька століть тому один з його попередників надав їй титул «Альма», що можна перекласти як «годувальниця», «та, що дає життя та підтримує життя». Він зауважив, що в їхньому контексті «добре живитися» вимагає «не збитися з дороги». А коли стається так, що починаємо «блукати»? «Коли занедбуються фундаментальні стосунки, “аспекти близькості”, про які я неодноразово мав нагоду нагадувати, спілкуючись із семінаристами та рукоположеними священнослужителями», – відповів Папа, знову наголошуючи на перебуванні в близькості з Богом, на підтримці стосунків з єпископом, на близькості з народом і на будуванні братерства між собою.

В синодальному стилі

«Дбайте про місію, до якої Ісус кличе Церкву сьогодні, в часи складні, але завжди пронизані Божим милосердям. Живіть цією місією у стилі, який ми влучно описуємо як синодальний», – вів далі Святіший Отець, покликаючись на Кінцевий документ XVI Асамблеї Синоду єпископів, заохочуючи слухачів ступати й підтримувати запропонований нею шлях духовного оновлення та структурного реформування, «щоб зробити Церкву більш партесипативною та місіонерською».

Літургія, втілена в житті

Папа також згадав про те, що вихованцям колегії доручено прислуговувати під час богослужінь в Папській базиліці Пресвятої Марії, а також їх іноді залучають і до такого служіння в базиліці Святого Петра. «Я дякую вам за це і водночас закликаю вас ставитися до “близькості”, про яку я говорив раніше, так само дбайливо, як ви ставитеся до літургії. Не існує християнської літургії, якщо жести, які ми робимо, не підкріплені життям віри, надії, любові», – сказав він, наголошуючи також на тому, що любов «виражається у конкретний спосіб, не лише на словах» у цій колегії, яка залучена до служіння потребуючим, «які знають, що можуть знайти у вас підтримку, щоб легше долати тягарі життя».