Папа керівникам Карітасу в Латинській Америці: бути ангелами для стражденних

Папа Франциск зустрівся із керівниками національних об’єднань Карітасу з Латинської Америки, подякувавши їм за служіння захисту та піклування про найшзнедоленіших.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Господь просить нас, своїх посланців, своїх ангелів у сенсі місії, не в сенсі чистоти, накладати знак Його благословенного хреста на чоло всіх тих, хто приходить до наших Карітасів, зітхаючи і плачучи за численні несправедливості, навіть мерзоти, вчинені проти них», – сказав Папа Франциск, зустрічаючись у середу, 15 січня 2025 р., із керівниками національних об’єднань Карітасу в країнах Латинської Америки. Вони зібралися на формаційну зустріч, метою якої було сприяти культурі захисту.

Як зазначив Святіший Отець, цей фактор для нього є причиною великого задоволення, адже йдеться про захист, про оборону в різних контекстах. Він також звернув увагу на те, що слово «salvaguardia», яким позначаються ці зусилля, має також значення знаку, який у контексті війни наноситься за наказом командування на домівки, щоб свої ж солдати їх не пошкодили. Наступник святого Петра вказав на біблійні тексти, в яких йдеться про те, як Господь наказує ангелові позначити особливим знаком «чоло людей, що зідхають і сумують із-за всіх гидот, що діються», порівнюючи це доручення із завданням, яке стоїть перед працівниками Карітасу.

«“Віртуально” наносити цей знак на кожного підопічного, на кожного працівника, на кожну людину, яку ми зустрічаємо, означає визнавати в ній гідність брата у Христі, відкупленого кров'ю Спасителя, означає бачити в ній відкриту рану Відкупителя, Який пропонує нам Свою простягнуту руку, щоб ми могли розпізнати таємницю Його втілення», – мовив Папа, додаючи, що це також означає підтримувати Господній заклик, щоб посвячені Йому залишалися недоторканими. «У цьому сенсі “ salvaguardia” – це божественний термін, це сам Христос, написаний на чолі кожного чоловіка і жінки і, наче в дзеркалі, в серці кожного з нас, що в своїй немічності хочемо бути носіями Його любові через малі жести милосердної любові та турботи», – підсумував він.