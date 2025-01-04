Папа до черниць: прямувати до святості й допомагати іншим це чинити

Зустрічаючись із черницями Об’єднання Місіонерок Школи святої Катерини Сієнської, Святіший Отець наголосив на святості, формуванні та люб’язності, які дозволяють слідувати за Христом.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 4 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції учасниць XV Генеральної капітули Об’єднання Місіонерок Школи святої Катерини Сієнської. У своєму вітальному слові Святіший Отець закликав черниць розпізнати знаки сьогодення, щоб разом з Церквою йти вперед у своїй місії.

Свідчення богопосвяченого життя

Папа заохотив богопосвячених осіб до того, щоб давати відповіді на питання людей сьогодення, особливо тих, хто байдужий до віри, через просування християнського гуманізму. Задля цього, за його словами, необхідно ступати у покликанні до святості, віднаходячи її. «Наскільки важливою є ця місія сьогодні, особливо для молоді! Ви, як богопосвячені особи, реалізуєте її насамперед у слідуванні за Христом, завдяки євангельським радам, життям у Святих Таїнствах, щоденному слуханню і роздумуванню над Божим Словом, молитві й життям у спільноті», – зазначив Святіший Отець.

Відтак, необхідна підготовка у посвяті, що виявляється у «вивченні та постійному поглибленні власних знань і навичок», в спільнотовому обміні засвоєними істинами та «в оновленні методів викладання й комунікації», з відкритістю та діалогом з усіма, окрім диявола.

Пожвавлення апостоляту

Папа заохотив присутніх до діл апостоляту, плекання святості життя та бути готовими до оновлення. Поцікавившись кількістю молодих сестер, які роблять свої перші кроки у богопосвяченому житті, він також заохотив до апостоляту покликань.

На завершення Святіший Отець побажав учасницям Генеральної капітули бути вісниками люб’язності, яка є даром Святого Духа, «проживаючи кожну зустріч із сонячною вдячністю за іншу особу в її священній неповторності».