Папа: служити потребуючим означає продовжувати діло Христової любові

Приймаючи членів Архибратства святих Івана Хрестителя та Івана Євангелиста Мальтійських Лицарів з Катандзаро, Папа Франциск заохотив їх, особливо в цьому Святому Році, плекати особисту та спільнотну молитву, а також бути близькими до малих та потребуючих зі співчуттям та ніжністю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Зустрічаючись на початку Ювілею, «часу примирення та надії», з членами Архибратства святих Івана Хрестителя та Івана Євангелиста Мальтійських Лицарів з Катандзаро, Папа Франциск вказав на три дієслова, якими є адорувати, служити та прямувати вперед. Приймаючи їх у п’ятницю, 3 січня 2025 р., в Апостольському палаці у Ватикані, він насамперед звернув увагу на те, що Небесною покровителькою братства є Пречиста Діва, вшановувана як «Одигітрія», тобто «та, що вказує дорогу», а саме на Ісуса, «Який є Дорогою, Істиною та Життям».

Адорувати

Святіший Отець зазначив, що оте тримання на руках «Спасителя, Який народився для нас» є «жестом любові», якому члени братства дають свідчення «здійснюючи адорацію Пресвятої Євхаристії та служачи ближньому», як також займаючи активну позицію в своєму місті. Зупиняючись на дієслові адорувати, він порадив плекати молитву. «Особливо в цьому Святому Році заохочую вас з великою ревністю плекати молитву, особисту та спільнотну молитву. І нехай це буде силою, силою, яка постійно оновлюватиме вашу давню спільноту. Адже ревність береже братерство», – сказав він.

Служити

Щодо служіння, то Папа Франциск пояснив, що піклуватися про вбогих, відвідувати хворих та бути поруч з тими, хто страждає, означає служити Богові, і закликав бути милосердними, як Ісус. «Існує дуже тісний зв'язок між адорацією та служінням, про який ми ніколи не повинні забувати. Христос прийшов у світ, щоб служити: і ви, як гілки, з'єднані з Лозою, є продовженням Його милосердя, коли зі співчуттям і лагідністю наближаєтеся до найменших і потребуючих», – мовив він, нагадуючи про три риси Бога, якими є близькість, співчуття та лагідність.

Прямувати вперед

Врешті, дієслово «прямувати вперед», як зауважив Святіший Отець, закликає слідувати за Ісусом «з витривалістю, тримаючи запаленим смолоскип віри під час цього земного паломництва». На завершення Папа подякував архибратству за пасхальну свічку, яку вони щороку жертвують для Латеранської базиліки, разом з пожертвою на діла милосердя Папи. З цього випливає заохочення, звернене до всіх, «і далі з надією прямувати вперед дорогою великодушності».