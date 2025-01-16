Папа аргентинським священникам: плекати покору, без неї ми вразливіші

Приймаючи спільноту аргентинської священничої колегії в Римі Папа Франциск поділився думками про те, в чому так насправді полягає «священнича карʼєра», вказуючи на важливість покори та братерства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Брочеро не міг бути ніким іншим, як священником», – так друзі говорили про аргентинського святого о. Хосе Ґабріеля дель Росаріо Брочеро, і ці слова запозичив Папа Франциск, щоб під час зустрічі зі спільнотою священничої аргентинської колегії в Римі, щоби поділитися деякими думками про аспекти покликання священника. Приймаючи молодих душпастирів з батьківщини в четвер, 16 січня 2025 р., в Апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець заохотив їх «не забувати аромати нашої землі», і для цього поділився з ними думкою, яку прочитав про згаданого священника, придатну для тих, хто готується «до важкої боротьби Євангелія».

Покликання – Божий задум любові

«Ми повинні рішуче прийняти цю священничу ідентичність, пройнятися тим, що наше покликання не є придатком, засобом для інших цілей, нехай і благочестивих, наприклад, для нашого спасіння. Зовсім ні. Покликання – це Божий задум у нашому житті, це те, що Бог бачить у нас, що керує Його поглядом любові, я б наважився сказати, що певним чином це любов, яку Він має до нас, і саме в цьому закорінена наша справжня сутність», – сказав Папа, зазначивши, що святий Брочеро пояснює, що означає «здійснювати церковну кар’єру», а саме: «трудитися для блага ближнього аж до останньої миті життя».

Ділитися матеріальним і духовним

Водночас, святий Брочеро заохочував «боротися з ворогами душі як пуми, що боряться лежачи, коли не можуть захиститися на ногах». Це, за словами Святішого Отця, означає «дбати про внутрішнє життя, підтримувати запаленим полум’я, з великою покорою, “лежачи”, бо “на ногах” у нашій гордості ми більш уразливі». Ще однією важливою рисою, як зазначив Папа, є священниче братерство, як з єпископом, та і зі співбратами-священниками.

«А зі своїми братами-священиками він прагнув ділитися всім, що має, просив їх з довірою виправляти його, і відверто робив це з ними, просячи їх вести життя глибокої побожності, з частою сповіддю одні в одних, щоб ділитися всім життям, як матеріальним, так і духовним та апостольським», – сказав Наступник святого Петра, вказуючи на третій аспект, яким є Євхаристія, яку святий Брочеро ніколи не занедбував і до якої ставився з великою пошаною, «що була більш проникливою ніж тисячі красномовних слів».