Кардинал Коовакад - новий Префект Дикастерії міжрелігійного діалогу

Індійський кардинал став наступником кардинала Аюсо Ґіхота, який помер у листопаді минулого року. Він також і далі виконуватиме обов'язки координатора папських подорожей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 24 січня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Префектом Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу кардинала Джорджа Джейкоба Коовакада, Координатора Апостольських подорожей при Державному Секретаріаті. На цьому служінні він замінить кардинала Міґеля Анхеля Аюсо Ґіхота, який відійшов до вічності в листопаді минулого року.

Кардинал Джордж Джейкоб Коовакад народився в Четіпужі, Індія, 11 серпня 1973 року. Пресвітерські свячення прийняв 24 липня 2004 року в єпархії Чанганачеррі Сиро-Малабарської Церкви. Здобувши докторат з канонічного права, в 2006 році поступив на дипломатичну службу Святого Престолу і був призначений секретарем Апостольської Нунціатури в Алжирі. Служив у Апостольських Нунціатурах в Кореї, в Ірані, в Коста-Ріці та Венесуелі. З 2020 року працює в Державному Секретаріаті Святого Престолу, в відділі загальних справ. У 2021 році Папа Франциск доручив йому організацію Апостольських подорожей.

Після того, як 6 жовтня Святіший Отець оголосив про намір зробити монсеньйора Коовакада кардиналом, 25 жовтня 2024 року було повідомлено про призначення його титулярним Архиєпископом Нісібі, а 24 листопада року він отримав єпископські свячення в Чанганачеррі з рук Блаженнішого Рафаеля Таттіла, Верховного Архиєпископа Ернакуламсько-Анґамальського Сиро-Малабарської Церкви. Під час консисторії 7 грудня 2024 року був возведений у сан кардинала, разом з українським кардиналом Миколою Бичком.