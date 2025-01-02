Папа: шанувати право на освіту заради будування кращого світу

У молитовному намірі на січень Папа Франциск нагадує про право на освіту дітей і молоді, які через міграцію, війни чи бідність позбавлені доступу до цього необхідного блага.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сьогодні переживаємо “освітню катастрофу”. І це не перебільшення. Через війни, міграцію та бідність приблизно 250 мільйонів дітей не мають доступу до освіти», – наголошує Папа Франциск, представляючи молитовний намір на січень 2025 року, призначений для членів Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви), який звучить: «Молімося за те, щоб мігранти, біженці й люди, що постраждали від війни, завжди були свідками пошани до свого права на освіту, освіту, яка є необхідною, щоби будувати людяніший світ».

Саме діти та молодь, які рятуються від війни чи бідності, є головними дійовими особами відеоряду, що супроводжує слова Папи Франциска. Січневе відеопослання розповідає про те, як Церква діє на передовій, щоб гарантувати їм доступ до права на освіту навіть у найскладніших контекстах. Наприклад, в Йорданії та Лівані діють освітні центри, створені Фондом AVSI для дітей-біженців, як походять переважно з Сирії. Салезіянські школи в Палабеку, Уганда, дають можливість вчитися неповнолітнім мігрантам з Південного Судану, а в Тіхуані, на кордоні між Мексикою і США, діє Інститут Матері Ассунти під опікою скалабрініянської чернечої родини, який відвідують неповнолітні з різних країн Латинської Америки. На різних континентах працює Єзуїтська служба допомоги біженцям, тощо. А ще є зусилля міжнародних організацій, таких як ЮНІСЕФ, що представлені освітніми проектами в багатьох країнах прийняття біженців, в рамках яких останніми роками мали змогу відвідувати мовні курси багато дітей, які втекли від жахіть війни в Україні.

«Всі діти та молодь мають право ходити до школи, незалежно від їхнього мігрантського статусу, – наголошує Папа. – Освіта – надія для всіх. Вона може вберегти мігрантів і біженців від дискримінації, злочинних мереж та експлуатації… Багатьох визискуваних неповнолітніх! Вона може допомогти інтегруватися в громади, які їх приймають. Освіта відкриває двері до кращого майбутнього. Таким чином, мігранти й біженці можуть зробити суспільний внесок, як у новій країні, так і в країні походження, якщо вирішать повернутися», – сказав Папа, додаючи: «І ніколи не забуваймо, що той, хто приймає чужинця, той приймає Ісуса».