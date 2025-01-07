Номінаційний лист Легатові Папи на освячення нового храму в Йорданії

У Ватикані оприлюднили лист з нагоди призначення Папського легата на освячення храму Хрещення Ісуса, яке 10 січня відбудеться в Йорданії на тому місці, де згідно з переданням проповідував Іван Предтеча і де хрестився Ісус.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Як ми вже повідомляли, Папа Франциск призначив кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, своїм легатом на освячення храму Хрещення Ісуса в Йорданії, розташованого на тому місці, де згідно з припущеннями, проповідував Іван Предтеча. У вівторок, 7 січня 2025 р., пресслужба Святого Престолу поширила відповідний номінаційний лист.

«Бог бажав освятити та спасти людей не поодинці та без жодного зв'язку між ними, але створити з них народ, який би визнавав Його згідно з істиною та служив Йому в святості», – цитатою з Догматичної конституції про Церкву «Lumen Gentium» Другого Ватиканського Собору розпочинається згаданий документ, в якому Папа Франциск просить кардинала Пароліна заохотити йорданських християн дедалі більше наслідувати Христа, з новою силою свідчачи про живу надію, яка походить з віри та любові до ближнього.

Свята Меса з обрядом освячення та інавгурації нового храму, спорудженого на місці Хрещення в ріці Йордані, запланована на 10 січня. В ній візьме участь також і Блаженніший Пʼєрбаттіста кардинал Піццабалла, латинський Патріарх Єрусалиму. В листі Святіший Отець згадує, як християни Йорданії з нетерпінням чекають на цю подію, адже спорудження святині тривало майже 15 років.

Насамкінець Папа Франциск просить свого посланця переказати його вітання всім, хто братиме участь у цій події, не лише присутнім католикам, але й представникам цивільної влади, а також вірянам інших релігій та всім тим, хто сприяє місії Церкви, релігійній свободі, мирові в світі та добру людської особи.