Папа: губернаторство Держави-Міста Ватикану очолить жінка

В інтерв’ю для токшоу на італійському телебаченні Пап Франциск повідомив про чергове призначення жінки на високу посаду в Ватикані. Він також прокоментував плани нової адміністрації США щодо можливої масової депортації мігрантів, досягнення перемир’я в Газі, відповів на запитання про близькість з в’язнями та місце в Церкві для всіх.

Vatican News

Насамперед новизна: сестра Раффаелла Петріні, дотеперішня Секретарка, від березня очолить губернаторство Держави-Міста Ватикан. Далі – погляд на світ зі смутком через можливу масову депортацію іммігрантів із США, радість через перемир'я в Секторі Гази, сподівання на вирішення проблеми за принципом двох держав. А також прийняття мігрантів, Ювілей, відкриття Святих Дверей у в'язниці, боротьба з зловживаннями, особисте здоров'я. Тем, пов'язаних з поточними подіями та викликами, що стоять перед світом, Церквою та понтифікатом, Папа Франциск торкався у інтерв'ю з журналістом Фабіо Фаціо для програми «Che tempo che fa», що вийшла в ефір у неділю, 19 січня, на Дев'ятому каналі італійського телебачення.

Черниця на чолі Губернаторства

Папа, заспокоївши глядачів щодо стану своєї руки після забиття, отриманого в четвер, мовляв, «рухається краще», мимохідь оголосив, що з березня, після виходу на пенсію кардинала Фернандо Верґеса Альзаґи, Президентом Губернаторства Держави-Міста Ватикану стане теперішня Секретарка сестра Раффаелла Петріні. Таким чином, ще одна жінка обійме важливу посаду після призначення сестри Сімони Брамбілли Префектом Дикастерії богопосвяченого життя. «Праця жінок в Курії – це річ, що розвивалася повільно, але показала себе добре. Тепер ми маємо їх багато», – прокоментував Папа.

Прийняття мігрантів

Далі Папа Франциск відповів на запитання про Сполучені Штати у світлі повідомлень про можливий план масової депортації іммігрантів після того, як президент Дональд Трамп складе присягу. Таку можливість Папа назвав неподобством, оскільки «вона перекладає на вбогих нещасних, які нічого не мають, плату за дисбаланс».

Щодо теми міграції, Святіший Отець повторив чотири дієслова для реагування на надзвичайну ситуацію: «Мігранта потрібно прийняти, супроводжувати, підримати та інтегрувати». Він також повернувся до близької йому теми зменшення народжуваності, скеровуючи погляд на Італію, де середній вік становить 46 років. «Якщо у вас немає дітей, треба залучати мігрантів», – сказав він.

Дві держави та важливість миру

Під час інтерв'ю не оминули питання про війну на Близькому Сході, де того дня розпочалося перемир'я в Газі та відбулося звільнення трьох жінок, які були заручницями ХАМАСу. Як і під час молитви «Ангел Господній», Папа висловив подяку посередникам: «Вони молодці», а потім зупинився на гіпотезі двох держав: «Я вважаю, що це єдине рішення. Дехто виявляє готовність, дехто – ні». «Мир, – додає він, – кращий за війну», але для цього потрібна мужність, бо «часто ви щось втрачаєте, але здобуваєте більше». Війна ж, натомість, завжди «є поразкою», наполягає Папа, наголошуючи на цінності переговорів та засуджуючи великі прибутки збройових заводів, продукти як сіють руйнування.

Не забувати про в’язнів

Далі Папа говорив про надію, що лежить в основі Ювілею: вона є «якорем на березі», за який потрібно триматися, підкреслює він, використовуючи образ, який використав у проповіді під час відкриття Святих Дверей у в'язниці Ребіббія. Безпрецедентний жест, який Папа хотів зробити, бо, як пояснив він: «Я завжди ношу в'язнів у своєму серці». «Не забувайте в'язнів, – закликав він, – адже чимало з тих, хто перебуває на волі, винні більше, ніж вони».

Зловживання, молодь, гріхи

В інтерв'ю знайшлося місце і для інших тем: зловживання, «дуже велике зло», з яким ми повинні «багато боротися»; надзвичайні ситуації в житті молоді, яку потрібно супроводжувати; близькість до «всіх, всіх, всіх», пам’ятаючи про те, що серйознішими є гріхи, які мають більш «ангельське» сприйняття і не слід «применшувати все лише до плотських гріхів». «Мені огидно, коли дехто на Сповіді завжди шукає саме це», – сказав Папа, наголошуючи: «Немає такого гріха, який не можна було б простити, немає. Тому що Бог хоче мати всіх біля Себе як дітей, як братів і сестер між нами».

«Перше спотикання»

Врешті, Папа розповів чимало особистих життєвих випадків, між якими «перше спотикання» на сходинці Сикстинської каплиці, відразу після обрання, коли хотів привітатися з кардиналом у колісному кріслі: «Непомильний Папа розпочав з падіння: він спіткнувся!». На завершення прохання на Святий Рік: «Не змарнуйте цю нагоду. Вперед і відваги. І не втрачайте почуття гумору».