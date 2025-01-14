Автобіографія Папи «Надійся» виходить друком у 80 країнах світу

Озираючись назад, Папа Франциск описує власне життя як «шлях надії». Автобіографія Папи під назвою «Spera», що з італійської перекладається як «Надійся», опублікована одночасно у 80 країнах світу.

Світлана Духович – Ватикан

Довгоочікувана автобіографія Папи Франциска «Надійся» з'явилася на книжкових полицях у 80 країнах світу у вівторок, 14 січня 2025 року. «Книга мого життя – це розповідь про шлях надії, шлях, який я не можу відокремити від шляху моєї сім'ї, мого народу, всього Божого люду», – коментує Папа Франциск у примітці, що передувала виходу книги. Останніми роками епізоди з життя Хорхе Маріо Берґольйо вже неодноразово публікувалися в книгах-інтерв'ю У новій книзі Папа Франциск виступає не як співрозмовник, а як оповідач, який переглядає своє життя з прямотою і глибиною. Червоною ниткою є надія.

Книга доповнена унікальними фотографіями, включно з приватними та неопублікованими матеріалами, які особисто надав Папа. Написана протягом шести років, ця повна автобіографія починається з перших років двадцятого століття, з італійського коріння Хорхе Маріо Берґольйо та відважної міграції його предків до Латинської Америки. Далі йдеться про його дитинство, захоплення і турботи юності, про покликання, доросле життя і весь період його понтифікату аж до сьогоднішнього дня.

У своїх спогадах Святіший Отець торкається ключових моментів свого понтифікату та різних важливих і суперечливих питань сьогодення, серед яких війни, що охоплюють світ, майбутнє Церкви та релігії, соціальна політика, міграція, екологічна криза та технологічний розвиток.