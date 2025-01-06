Папа: чи ми відкриті на те, щоб зустріти Бога, Який виходить нам назустріч?

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в урочистість Богоявлення Папа Франциск вказав на важливість чутливості до присутності Господа, Який став близьким до нас, але ми не завжди готові відчинити Йому двері нашого серця.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

До кого ми схожі? До тих, хто поспішає в пошуках Божого Сина, а чи до тих, хто хоч і був поблизу фізично, але не відчинив для Ісуса двері свого серця та свого життя? Замислитися над цим питанням Папа Франциск запросив паломників, які в понеділок, 6 січня 2025 р., зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані, щоб помолитися разом з ним молитву «Ангел Господній». Промовляючи до них з вікна Апостольського палацу, він у контексті урочистості Богоявлення звернув увагу на одну «дещо дивну річ»: у той час, як мудреці прибувають здалеку, шукаючи Ісуса, ті, хто був поблизу, не скеровують свої кроки до Вифлеєму.

Вдоволеність становищем, що блокує пошуки

Як зауважив Святіший Отець, волхви готові до видатків, пов’язаних з подорожжю, жертвують своїм часом і приймають ризики, яких у той час ніколи не бракувало, однак «долають всі труднощі, щоби прийти та побачити Царя Месію, бо знають, що відбувається щось унікальне в історії людства й не хочуть пропустити зустріч». Натомість мешканці Єрусалиму, які повинні би бути більш готовими поспішити до Месії, залишаються непорушними. Священники та книжники правильно інтерпретують Писання, підказуючи волхвам, де шукати Месію, «але не спускаються зі своїх “кафедр”», вони «вдоволені тим, що мають, не рушають у пошуки, не вважають за потрібне вийти з Єрусалиму».

Бог виходить нам назустріч. А ми?

«Цей факт, сестри й браття, спонукає нас до роздумів і в певному сенсі провокує, бо ставить перед нами питання: а до якої категорії сьогодні належимо ми?» – сказав Папа, заохочуючи замислитися над тим, чи ми більше схожі до пастухів, які тієї ж ночі поспішають до печери, до східних Мудреців, які вирушають у подорож в пошуках Божого Сина, а чи до тих, «які хоч і фізично дуже близькі, не відкривають двері свого серця та свого життя», залишаючись нечутливими до присутності Ісуса. «Просімо Діву Марію допомогти нам, щоб ми, наслідуючи пастухів і волхвів, могли розпізнати близького нам Ісуса, в убогому, в Євхаристії покинутому, в наших братах і сестрах», – закликав Святіший Отець.