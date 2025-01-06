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ПАПА

Папа: чи ми відкриті на те, щоб зустріти Бога, Який виходить нам назустріч?

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в урочистість Богоявлення Папа Франциск вказав на важливість чутливості до присутності Господа, Який став близьким до нас, але ми не завжди готові відчинити Йому двері нашого серця.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

До кого ми схожі? До тих, хто поспішає в пошуках Божого Сина, а чи до тих, хто хоч і був поблизу фізично, але не відчинив для Ісуса двері свого серця та свого життя? Замислитися над цим питанням Папа Франциск запросив паломників, які в понеділок, 6 січня 2025 р., зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані, щоб помолитися разом з ним молитву «Ангел Господній». Промовляючи до них з вікна Апостольського палацу, він у контексті урочистості Богоявлення звернув увагу на одну «дещо дивну річ»: у той час, як мудреці прибувають здалеку, шукаючи Ісуса, ті, хто був поблизу, не скеровують свої кроки до Вифлеєму.

Вдоволеність становищем, що блокує пошуки

Як зауважив Святіший Отець, волхви готові до видатків, пов’язаних з подорожжю, жертвують своїм часом і приймають ризики, яких у той час ніколи не бракувало, однак «долають всі труднощі, щоби прийти та побачити Царя Месію, бо знають, що відбувається щось унікальне в історії людства й не хочуть пропустити зустріч». Натомість мешканці Єрусалиму, які повинні би бути більш готовими поспішити до Месії, залишаються непорушними. Священники та книжники правильно інтерпретують Писання, підказуючи волхвам, де шукати Месію, «але не спускаються зі своїх “кафедр”», вони «вдоволені тим, що мають, не рушають у пошуки, не вважають за потрібне вийти з Єрусалиму».

Бог виходить нам назустріч. А ми?

«Цей факт, сестри й браття, спонукає нас до роздумів і в певному сенсі провокує, бо ставить перед нами питання: а до якої категорії сьогодні належимо ми?» – сказав Папа, заохочуючи замислитися над тим, чи ми більше схожі до пастухів, які тієї ж ночі поспішають до печери, до східних Мудреців, які вирушають у подорож в пошуках Божого Сина, а чи до тих, «які хоч і фізично дуже близькі, не відкривають двері свого серця та свого життя», залишаючись нечутливими до присутності Ісуса. «Просімо Діву Марію допомогти нам, щоб ми, наслідуючи пастухів і волхвів, могли розпізнати близького нам Ісуса, в убогому, в Євхаристії покинутому, в наших братах і сестрах», – закликав Святіший Отець.

06 січня 2025, 12:07

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.