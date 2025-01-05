Папа: Бог знаходить тисячі способів, щоби досягти кожного з нас

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у другу неділю після Різдва Папа Франциск вказав на нестримність Божої любові, що долає різні перешкоди та відкинення, щоб просвітлювати наш шлях.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У перших рядках Євангелії від Івана зустрічаємо такі слова, сказані про Ісуса, Слово, що стало тілом: «І Світло світить у темряві, й темрява Його не охопила». Звернувши на них увагу в своїй катехизі перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 5 січня 2024 р., Папа Франциск зазначив, що це нагадує нам про те, «якою могутньою є любов Бога, яка не дає себе здолати нічим і яка, незважаючи на перешкоди та відкинення, продовжує сяяти і освітлювати наш шлях».

Бог, Який шукає зустрічі з нами

Промовлячи до римлян, паломників і туристів, які, незважаючи на дощ, опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець зазначив, що підтвердження цього бачимо під час Різдва, коли «Божий Син, Який став людиною, долає численні мури та поділи». Він стикається із «замкнутістю умів і сердець» могутніх свого часу, які «більше переймалися тим, щоби захистити свою владу, ніж тим, щоб шукати Господа». Він поділяє «скромне життя Марії та Йосифа, які приймають Його та плекають з любов’ю», але з обмеженими матеріальними можливостями. «Крихітний і беззахисний», Він дає зустріти Себе пастухам, «чоловікам, серця яких позначені суворими обставинами життя та зневагою з боку суспільства», врешті, волхви, спонукувані прагненням пізнати Його, «долають тривалу подорож і знаходять Його в домівці простих людей, серед великої вбогості».

Не боятися зробити перший крок

«Перед обличчям цих та багатьох інших викликів, що здаються протиріччям, Бог ніколи не зупиняється. Добре це затямімо: Бог ніколи не зупиняється, а знаходить тисячі способів дійти до всіх, до кожного з нас, де б ми не були, без розрахунків і без умов, відкриваючи навіть серед найтемніших ночей людства вікна світла, які темрява не може заступити», – сказав Папа, підкреслюючи, що усвідомлення цього втішає нас та додає нам відваги, особливо в такий час як наш, «коли існує велика потреба світла, надії та миру», де люди іноді «створюють настільки складні ситуації, що здається, що з них неможливо вийти».

«Сьогодні Боже слово говорить нам, що це не так: навпаки, воно закликає нас наслідувати Бога любові, відкриваючи проблиски світла скрізь, де можемо, з ким зустрічаємося, в кожному контексті: родинному, суспільному, міжнародному. Він заохочує нас не боятися зробити перший крок. Ось Господнє запрошення на сьогодні: не біймося зробити перший крок. Потрібно відваги, щоб це зробити, але не біймося зробити це, відкриваючи світлі вікна близькості з тими, хто страждає, вікна прощення, співчуття, примирення. Все це – різні перші кроки, які ми повинні зробити, щоб зробити шлях яснішим, безпечнішим і можливим для всіх», – наголосив Святіший Отець, зауваживши, що це запрошення по-особливому звучить у ювілейному році, спонукаючи нас бути «посланцями надії через прості, але конкретні “так” на підтримку життя, через рішення, що несуть життя». Тож запросивши замислитися на початку цього нового року над тим, як можемо відкривати вікна світла в наших середовищах і стосунках, Папа побажав: «Нехай же Пресвята Марія, провідна зоря, що веде до Ісуса, допоможе нам бути для всіх світлими свідками Отчої любові».