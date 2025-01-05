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ПАПА

Папа: Бог знаходить тисячі способів, щоби досягти кожного з нас

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у другу неділю після Різдва Папа Франциск вказав на нестримність Божої любові, що долає різні перешкоди та відкинення, щоб просвітлювати наш шлях.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У перших рядках Євангелії від Івана зустрічаємо такі слова, сказані про Ісуса, Слово, що стало тілом: «І Світло світить у темряві, й темрява Його не охопила». Звернувши на них увагу в своїй катехизі перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 5 січня 2024 р., Папа Франциск зазначив, що це нагадує нам про те, «якою могутньою є любов Бога, яка не дає себе здолати нічим і яка, незважаючи на перешкоди та відкинення, продовжує сяяти і освітлювати наш шлях».

Бог, Який шукає зустрічі з нами

Промовлячи до римлян, паломників і туристів, які, незважаючи на дощ, опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець зазначив, що підтвердження цього бачимо під час Різдва, коли «Божий Син, Який став людиною, долає численні мури та поділи». Він стикається із «замкнутістю умів і сердець» могутніх свого часу, які «більше переймалися тим, щоби захистити свою владу, ніж тим, щоб шукати Господа». Він поділяє «скромне життя Марії та Йосифа, які приймають Його та плекають з любов’ю», але з обмеженими матеріальними можливостями. «Крихітний і беззахисний», Він дає зустріти Себе пастухам, «чоловікам, серця яких позначені суворими обставинами життя та зневагою з боку суспільства», врешті, волхви, спонукувані прагненням пізнати Його, «долають тривалу подорож і знаходять Його в домівці простих людей, серед великої вбогості».

Не боятися зробити перший крок

«Перед обличчям цих та багатьох інших викликів, що здаються протиріччям, Бог ніколи не зупиняється. Добре це затямімо: Бог ніколи не зупиняється, а знаходить тисячі способів дійти до всіх, до кожного з нас, де б ми не були, без розрахунків і без умов, відкриваючи навіть серед найтемніших ночей людства вікна світла, які темрява не може заступити», – сказав Папа, підкреслюючи, що усвідомлення цього втішає нас та додає нам відваги, особливо в такий час як наш, «коли існує велика потреба світла, надії та миру», де люди іноді «створюють настільки складні ситуації, що здається, що з них неможливо вийти».

«Сьогодні Боже слово говорить нам, що це не так: навпаки, воно закликає нас наслідувати Бога любові, відкриваючи проблиски світла скрізь, де можемо, з ким зустрічаємося, в кожному контексті: родинному, суспільному, міжнародному. Він заохочує нас не боятися зробити перший крок. Ось Господнє запрошення на сьогодні: не біймося зробити перший крок. Потрібно відваги, щоб це зробити, але не біймося зробити це, відкриваючи світлі вікна близькості з тими, хто страждає, вікна прощення, співчуття, примирення. Все це – різні перші кроки, які ми повинні зробити, щоб зробити шлях яснішим, безпечнішим і можливим для всіх», – наголосив Святіший Отець, зауваживши, що це запрошення по-особливому звучить у ювілейному році, спонукаючи нас бути «посланцями надії через прості, але конкретні “так” на підтримку життя, через рішення, що несуть життя». Тож запросивши замислитися на початку цього нового року над тим, як можемо відкривати вікна світла в наших середовищах і стосунках, Папа побажав: «Нехай же Пресвята Марія, провідна зоря, що веде до Ісуса, допоможе нам бути для всіх світлими свідками Отчої любові».

05 січня 2025, 12:13

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.