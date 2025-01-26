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ПАПА

Папа: чи віримо, що Ісус – Месія, Який прийшов, щоб спасти нас

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» Папа Франциск заохотив слухачів замислитися над тим, чи нам вдається розпізнати в Ісусі Божого Сина.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У неділю Божого слова, 26 січня 2025 р., Папа Франциск після Святої Меси ще раз зустрівся із вірними опівдні, очоливши проказування молитви «Ангел Господній». Промовляючи з вікна Апостольського палацу, він зосередився на євангелькій розповіді про проповідь Ісуса в назаретській синагозі, звертаючи увагу на те, як Його слова викликали здивування в земляків, які знали Його як сина теслі Йосифа й не могли сподіватися, що Він постане перед ними як Месія, як сповнення Писання.

«Того дня в Назареті Ісус поставив своїх співрозмовників перед вибором щодо своєї ідентичності та місії. Ніхто в синагозі не міг не задатися питанням: чи він просто син теслі, який привласнює собі роль, яка йому не належить, а чи Він справді Месія, посланий спасти людей від гріха?» – сказав Святіший Отець, зауваживши, що назаретяни не зуміли розпізнати в Ісусі Господнього помазаника, бо їм здавалося, що вони «надто добре Його знають», що «блокувало їх».

За словами Наступника святого Петра, перед таким випробуванням стоїмо також і ми, що «покликані розпізнати в Ісусі Божого Сина, нашого Спасителя». Бо й з нами може статися те, що сталося з Його земляками: можемо подумати, що вже знаємо про Нього все, виростаючи з Ним у школі, на парафії, в країні з християнською традицією… Тому варто замислюватися над тим, чи відчуваємо той унікальний авторитет, з яким промовляє Ісус. «Звернімося з довірою до Марії, Матері Божої і нашої Матері, щоб Вона допомогла нам розпізнавати Ісуса», – закликав Папа.

26 січня 2025, 12:15

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.