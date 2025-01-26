Папа: чи віримо, що Ісус – Месія, Який прийшов, щоб спасти нас

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» Папа Франциск заохотив слухачів замислитися над тим, чи нам вдається розпізнати в Ісусі Божого Сина.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У неділю Божого слова, 26 січня 2025 р., Папа Франциск після Святої Меси ще раз зустрівся із вірними опівдні, очоливши проказування молитви «Ангел Господній». Промовляючи з вікна Апостольського палацу, він зосередився на євангелькій розповіді про проповідь Ісуса в назаретській синагозі, звертаючи увагу на те, як Його слова викликали здивування в земляків, які знали Його як сина теслі Йосифа й не могли сподіватися, що Він постане перед ними як Месія, як сповнення Писання.

«Того дня в Назареті Ісус поставив своїх співрозмовників перед вибором щодо своєї ідентичності та місії. Ніхто в синагозі не міг не задатися питанням: чи він просто син теслі, який привласнює собі роль, яка йому не належить, а чи Він справді Месія, посланий спасти людей від гріха?» – сказав Святіший Отець, зауваживши, що назаретяни не зуміли розпізнати в Ісусі Господнього помазаника, бо їм здавалося, що вони «надто добре Його знають», що «блокувало їх».

За словами Наступника святого Петра, перед таким випробуванням стоїмо також і ми, що «покликані розпізнати в Ісусі Божого Сина, нашого Спасителя». Бо й з нами може статися те, що сталося з Його земляками: можемо подумати, що вже знаємо про Нього все, виростаючи з Ним у школі, на парафії, в країні з християнською традицією… Тому варто замислюватися над тим, чи відчуваємо той унікальний авторитет, з яким промовляє Ісус. «Звернімося з довірою до Марії, Матері Божої і нашої Матері, щоб Вона допомогла нам розпізнавати Ісуса», – закликав Папа.