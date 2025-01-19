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2025.01.19 Angelus 2025.01.19 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: на наші нестачі Бог відповідає налишком

Коментуючи розповідь про чудо Ісуса в Кані Галилейській, Папа Франциск наголосив на тому, що Господь є щедрим у даруванні нам своєї любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На початку другої глави Євангелії від Івана автор розповідає про перше чудо Ісуса, яке Він зробив, перемінюючи воду у вино під час весілля в Кані. Промовляючи до паломників і римлян, які в неділю, 19 січня 2025 р., зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск зазначив, що ця розповідь «випереджує та підсумовує всю місію Ісуса: у день приходу Месії, як казали пророки, Господь приготує “бенкет з вишуканими винами”, і “гори виллють нове вино”». Таким чином, «Ісус є Нареченим, Який приносить “нове вино”».

Нестача та надлишок

Коментуючи цей уривок перед недільним проказуванням молитви «Ангел Господній», Святіший Отець зауважив, що в ньому зустрічаємо два аспекти: нестачу та надлишок. З одного боку, забракло вина, й Марія каже Синові про це, а з іншого – Ісус наказує наповнити шість великих посудин, й вина стає стільки багато й воно таке добре, що староста звертає увагу нареченого на те, що воно збереглося аж до кінця гостини. «Отож, нашим знаком завжди є нестача, але Божим знаком завжди є надлишок», – зазначив Папа, підкреслюючи, що на нестачу людини Бог завжди відповідає надлишком, бо «не є скупим, Бог коли дає, то дає багато».

Свято, що не має кінця

«Іноді також і на бенкеті нашого життя ми виявляємо, що бракує вина, тобто, бракує сил, тощо… Це трапляється тоді, коли турботи, які нас охоплюють, страхи, які переслідують нас, або руйнівні сили зла позбавляють нас смаку життя, п'янкого відчуття радості та аромату надії. Отож вважаймо: перед обличчям цієї нестачі Господь, коли дає нам, то дає нам з надлишком. Це здається суперечністю: чим більша наша нестача, тим більшою є щедрість Господа, бо Він хоче святкувати з нами, прагне свята, що не має кінця», – мовив Наступник святого Петра, запрошуючи піднести молитву до Пресвятої Богородиці, щоб Вона «заступалася за нас, а в цьому ювілейному році допомагала нам наново відкрити радість зустрічі з Ісусом».

19 січня 2025, 12:11

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.