Папа: на наші нестачі Бог відповідає налишком

Коментуючи розповідь про чудо Ісуса в Кані Галилейській, Папа Франциск наголосив на тому, що Господь є щедрим у даруванні нам своєї любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На початку другої глави Євангелії від Івана автор розповідає про перше чудо Ісуса, яке Він зробив, перемінюючи воду у вино під час весілля в Кані. Промовляючи до паломників і римлян, які в неділю, 19 січня 2025 р., зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск зазначив, що ця розповідь «випереджує та підсумовує всю місію Ісуса: у день приходу Месії, як казали пророки, Господь приготує “бенкет з вишуканими винами”, і “гори виллють нове вино”». Таким чином, «Ісус є Нареченим, Який приносить “нове вино”».

Нестача та надлишок

Коментуючи цей уривок перед недільним проказуванням молитви «Ангел Господній», Святіший Отець зауважив, що в ньому зустрічаємо два аспекти: нестачу та надлишок. З одного боку, забракло вина, й Марія каже Синові про це, а з іншого – Ісус наказує наповнити шість великих посудин, й вина стає стільки багато й воно таке добре, що староста звертає увагу нареченого на те, що воно збереглося аж до кінця гостини. «Отож, нашим знаком завжди є нестача, але Божим знаком завжди є надлишок», – зазначив Папа, підкреслюючи, що на нестачу людини Бог завжди відповідає надлишком, бо «не є скупим, Бог коли дає, то дає багато».

Свято, що не має кінця

«Іноді також і на бенкеті нашого життя ми виявляємо, що бракує вина, тобто, бракує сил, тощо… Це трапляється тоді, коли турботи, які нас охоплюють, страхи, які переслідують нас, або руйнівні сили зла позбавляють нас смаку життя, п'янкого відчуття радості та аромату надії. Отож вважаймо: перед обличчям цієї нестачі Господь, коли дає нам, то дає нам з надлишком. Це здається суперечністю: чим більша наша нестача, тим більшою є щедрість Господа, бо Він хоче святкувати з нами, прагне свята, що не має кінця», – мовив Наступник святого Петра, запрошуючи піднести молитву до Пресвятої Богородиці, щоб Вона «заступалася за нас, а в цьому ювілейному році допомагала нам наново відкрити радість зустрічі з Ісусом».