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ПАПА

Папа: чи почуваємося любленими Богом, а чи Він здається нам далеким?

У свято Хрещення Господнього Папа Франциск нагадав про важливість памʼятати про дату свого хрещення, що є днем народження у Святому Дусі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Чи почуваємося любленими Богом, чи відчуваємо, що Він супроводжує нас, а чи думаємо, що Він далекий від нас? Чи здатні ми розпізнавати Його обличчя в Ісусі та в ближніх і чи слухаємо Його голос? Над цими запитаннями Папа Франциск запросив замислитися римлян і паломників, які в неділю, 12 січня 2025 р., зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній».

Святіший Отець нагадав, що свято Господнього Хрещення, яке відзначалося того дня у Церкві латинського обряду, спонукає нас замислитися про багато речей, а також згадати про наше Хрещення. Ісус приєднується свого народу, щоб отримати хрещення на відпущення гріхів, «з босими ногами і з нагою душею», як співається у літургійній пісні. Коли ж Ісус прийняв хрещення, об’явився Святий Дух і пролунав голос: «Ти – Син мій улюблений, у тобі моє вподобання».

Обличчя і голос

«Об'являючи Отця через Сина, Бог встановлює привілейоване місце для діалогу та сопричастя з людством. Ним є обличчя любого Сина», – сказав Папа, додаючи, що Бог також промовив, і це ще один знак, «який супроводжує об’явлення Ісуса».

«Дорогі браття і сестри, сьогоднішнє свято спонукає нас споглядати обличчя і голос Бога, об'явлені в людській подобі Ісуса. Тож запитаймо себе: чи відчуваємо ми себе любленими? Чи відчуваю, що Бог мене любить і супроводжує, а чи думаю, що Бог далекий від мене? Чи вміємо ми розпізнати Його обличчя в Ісусі та в наших братах і сестрах? І чи звикли ми слухати Його голос?» – мовив Святіший Отець, нагадавши також про важливість того, щоби пам’ятати про дату свого хрещення, адже це «немов другий день народження, народження у Святому Духові». «Віряймося Діві Марії, призиваючи Її на допомогу», – закликав Папа, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

12 січня 2025, 12:54

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.