Папа: чи почуваємося любленими Богом, а чи Він здається нам далеким?

У свято Хрещення Господнього Папа Франциск нагадав про важливість памʼятати про дату свого хрещення, що є днем народження у Святому Дусі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Чи почуваємося любленими Богом, чи відчуваємо, що Він супроводжує нас, а чи думаємо, що Він далекий від нас? Чи здатні ми розпізнавати Його обличчя в Ісусі та в ближніх і чи слухаємо Його голос? Над цими запитаннями Папа Франциск запросив замислитися римлян і паломників, які в неділю, 12 січня 2025 р., зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній».

Святіший Отець нагадав, що свято Господнього Хрещення, яке відзначалося того дня у Церкві латинського обряду, спонукає нас замислитися про багато речей, а також згадати про наше Хрещення. Ісус приєднується свого народу, щоб отримати хрещення на відпущення гріхів, «з босими ногами і з нагою душею», як співається у літургійній пісні. Коли ж Ісус прийняв хрещення, об’явився Святий Дух і пролунав голос: «Ти – Син мій улюблений, у тобі моє вподобання».

Обличчя і голос

«Об'являючи Отця через Сина, Бог встановлює привілейоване місце для діалогу та сопричастя з людством. Ним є обличчя любого Сина», – сказав Папа, додаючи, що Бог також промовив, і це ще один знак, «який супроводжує об’явлення Ісуса».

«Дорогі браття і сестри, сьогоднішнє свято спонукає нас споглядати обличчя і голос Бога, об'явлені в людській подобі Ісуса. Тож запитаймо себе: чи відчуваємо ми себе любленими? Чи відчуваю, що Бог мене любить і супроводжує, а чи думаю, що Бог далекий від мене? Чи вміємо ми розпізнати Його обличчя в Ісусі та в наших братах і сестрах? І чи звикли ми слухати Його голос?» – мовив Святіший Отець, нагадавши також про важливість того, щоби пам’ятати про дату свого хрещення, адже це «немов другий день народження, народження у Святому Духові». «Віряймося Діві Марії, призиваючи Її на допомогу», – закликав Папа, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».