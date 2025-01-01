Папа: якою ж нелюдською є війна, що розбиває серця матерів!

Під час першого в 2025 році проказування разом з вірними молитви «Ангел Господній» Папа Франциск запросив замислитися над тим, що Діва Марія зберігала в своєму серці, що є вираженням радощів і тривог всіх матерів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Відслуживши в перший день нового року Святу Месу в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості Пресвятої Богородиці Марії та 58-го Всесвітнього дня миру, Папа Франциск в середу, 1 січня 2025 р., ще раз зустрівся з вірними опівдні, очоливши проказування молитви «Ангел Господній».

Промовляючи з вікна Апостольського палацу до паломників і римлян, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець зазначив, що «несподіванка та радість Різдва» продовжуються також і в літургії цього дня, в який Євангельський уривок розповідає про прихід пастухів до Вифлеємської печери, куди вони прийшли, почувши звістку ангелів, і де знайшли «Марію, Йосифа і Дитятко, покладене в яслах». Ця зустріч наповнила всіх подивом. Папа заохотив замислитися на тим, що пастухи бачили, тобто Немовля, і тим, чого не бачили, – серце Марії, Яка роздумувала про все, що сталося.

Бог вирішив народився

Зупинившись спочатку на Дитятку Ісусові, Наступник святого Петра нагадав, що це єврейське ім’я означає «Бог спасає». І так станеться. «Господь, –сказав він, – прийшов у світ, щоб дарувати нам своє життя», – сказав Папа, звернувши увагу на те, що «всі люди є синами й доньками, але ніхто з нас не обирав народитися». Бог же «вирішив народитися задля нас», Ісус є «об’явленням Його вічної любові».

Серце, в якому пульсує надія

Далі Святіший Отець зауважив, що «новонародженому Месії, Який показує милосердя Отця», відповідає серце Марії, Пречистої Матері. Це серце, за його словами, є «вухом, яке прислухалося до звіщення архангела», є «рукою нареченої, поданою Йосифові», «обіймами Єлизавети в її старості». «У серці Марії, нашої Матері, пульсує надія викуплення, спасіння для кожного створіння», – сказав Папа, додаючи, що мамі завжди на серці лежить доля їхніх дітей.

«Сьогодні, в цей перший день року, присвячений миру, згадаймо всіх матерів, які радіють у своєму серці, і всіх матерів, серця яких сповнені скорботи, бо їхніх дітей забрали насильство, гордість, ненависть. Яким же прекрасним є мир, і якою ж нелюдською є війна, що розбиває серця матерів!» – мовив Наступник святого Петра, заохочуючи замислитися над тим, чи вміємо побути в тиші, щоб споглядати народження Ісуса, чи бережемо цю подію в нашому серці, а також над тим, як можемо віддячити за такий великий дар «за допомогою жесту миру, прощення та примирення». «Нехай же Марія, Пресвята Божа Мати, навчить нас берегти в серці та свідчити в світі радість Євангелія», – побажав Папа.