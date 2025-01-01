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2025.01.01 Angelus 2025.01.01 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: якою ж нелюдською є війна, що розбиває серця матерів!

Під час першого в 2025 році проказування разом з вірними молитви «Ангел Господній» Папа Франциск запросив замислитися над тим, що Діва Марія зберігала в своєму серці, що є вираженням радощів і тривог всіх матерів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Відслуживши в перший день нового року Святу Месу в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості Пресвятої Богородиці Марії та 58-го Всесвітнього дня миру, Папа Франциск в середу, 1 січня 2025 р., ще раз зустрівся з вірними опівдні, очоливши проказування молитви «Ангел Господній».

Промовляючи з вікна Апостольського палацу до паломників і римлян, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець зазначив, що «несподіванка та радість Різдва» продовжуються також і в літургії цього дня, в який Євангельський уривок розповідає про прихід пастухів до Вифлеємської печери, куди вони прийшли, почувши звістку ангелів, і де знайшли «Марію, Йосифа і Дитятко, покладене в яслах». Ця зустріч наповнила всіх подивом. Папа заохотив замислитися на тим, що пастухи бачили, тобто Немовля, і тим, чого не бачили, – серце Марії, Яка роздумувала про все, що сталося.

Бог вирішив народився

Зупинившись спочатку на Дитятку Ісусові, Наступник святого Петра нагадав, що це єврейське ім’я означає «Бог спасає». І так станеться. «Господь, –сказав він, – прийшов у світ, щоб дарувати нам своє життя», – сказав Папа, звернувши увагу на те, що «всі люди є синами й доньками, але ніхто з нас не обирав народитися». Бог же «вирішив народитися задля нас», Ісус є «об’явленням Його вічної любові».

Серце, в якому пульсує надія

Далі Святіший Отець зауважив, що «новонародженому Месії, Який показує милосердя Отця», відповідає серце Марії, Пречистої Матері. Це серце, за його словами, є «вухом, яке прислухалося до звіщення архангела», є «рукою нареченої, поданою Йосифові», «обіймами Єлизавети в її старості». «У серці Марії, нашої Матері, пульсує надія викуплення, спасіння для кожного створіння», – сказав Папа, додаючи, що мамі завжди на серці лежить доля їхніх дітей.

«Сьогодні, в цей перший день року, присвячений миру, згадаймо всіх матерів, які радіють у своєму серці, і всіх матерів, серця яких сповнені скорботи, бо їхніх дітей забрали насильство, гордість, ненависть. Яким же прекрасним є мир, і якою ж нелюдською є війна, що розбиває серця матерів!» – мовив Наступник святого Петра, заохочуючи замислитися над тим, чи вміємо побути в тиші, щоб споглядати народження Ісуса, чи бережемо цю подію в нашому серці, а також над тим, як можемо віддячити за такий великий дар «за допомогою жесту миру, прощення та примирення». «Нехай же Марія, Пресвята Божа Мати, навчить нас берегти в серці та свідчити в світі радість Євангелія», – побажав Папа.

01 січня 2025, 12:15

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.