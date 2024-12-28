Папське послання учасникам молодіжної зустрічі Тезе в Таллінні: іти вперед з надією

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Франциск привітав учасників новорічної зустрічі молоді, яку в столиці Естонії організовує екуменічна спільнота з Тезе.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 28 грудня до 1 січня 2025 року в столиці Естонії місті Таллінні відбуватиметься 47-ма екуменічна новорічна зустріч молоді, яку організовує Спільнота з Тезе під гаслом «Паломництво довіри на землі». Програма зустрічі включає щоденні молитви, біблійні роздуми, дискусії в малих групах та зустрічі з місцевими християнськими громадами. Учасники матимуть можливість дізнатися про культуру та історію Естонії і відчути гостинність талліннців.

Зібратися в дусі взамообміну та братерства

«Дорогі юнаки та дівчата, Святіший Отець розраховує на вас і поновлює довіру, яку Церква покладає на вас, бо вселенська Церква потребує вас, щоб звіщати сьогодні добру новину Божої любові. У цьому також полягає сенс синодальної подорожі, яку почала Католицька Церква і яка привела до великого поступу в екуменічній дружбі з нашими братами і сестрами з різних християнських конфесій», – про це пише кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, в посланні, яке він від імені Папи Франциска учасникам зустрічі, передаючи його «щирі вітання» юнакам і дівчатам, членам спільноти та провідникам Церков у Естонії.

«Завжди добре збиратися разом, ділитися свідченнями життя, висловлювати те, що ми думаємо і чого хочемо; і це прекрасно, коли ми, віруючі в Ісуса Христа, перебуваємо разом», – цитуючи ці слова Святішого Отця, які він сказав під час екуменічної зустрічі з молоддю 25 вересня 2018 року в рамках його Апостольської подорожі в Естонію, кардинал Паролін підкреслює, що зустріч у дусі взаємнообміну та братерства є особливо важливою в наш час, «коли світ переживає важкі випробування».

Надія перемагає втому

У цьому контексті в посланні наводяться слова настоятеля спільноти брата Метью, який писав у листі з нагоди початку нового року, що вони хочуть «надіятися всупереч будь-якій надії». «Цей заклик, який співзвучний із ювілейним роком, яким буде 2025, звернений також і до вас, до кожного та кожної з вас», – зазначає Державний Секретар Святого Престолу, цитуючи послання Святішого Отця на цьогорічний Світовий День Молоді: «Ідіть вперед з надією! Надія долає будь-яку втому, будь-яку кризу і будь-яку тривогу, даючи нам сильну мотивацію прямувати вперед, бо вона є даром, який ми отримуємо від самого Бога: Він наповнює наш час сенсом, просвітлює нас у дорозі, вказує нам напрямок і мету життя».

Програма зустрічі

Щодня молодь братиме участь у тематичних зустрічах, на яких обговорюватимуться питання віри та духовного життя, соціальної активності, культури та мистецтва. Також відбуватимуться національні зустрічі. Щовечора планується час спільної молитви. Вони транслюватимуться на YouTube-каналі Спільноти Тезе. У вівторок, 31 грудня, об 11 годині вечора відбудеться чування за мир у всьому світі та Фестиваль націй у приймаючих громадах.