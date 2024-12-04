Папа: завжди молімося за мир, не забуваймо стражденну Україну

Завершуючи середову зустріч з прочанами, Папа Франциск закликав завжди молитися за мир, не забуваючи про стражденну Україну та інші країни, що потерпають від лиха війни, яка ніколи не вирішує проблеми. Він також подякував полякам, які проводять спеціальну збірку для допомоги Церкві на сході, за підтримку українців.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І, будь ласка, й надалі молімося за мир! Війна – це людська поразка. Війна не вирішує проблеми, війна – це лихо, війна руйнує», – сказав Папа Франциск, перед тим, як проказуванням молитви «Отче наш» і своїм благословенням завершити загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані в середу, 4 грудня 2024 року.

«Молімося за країни, що перебувають у стані війни. Не забуваймо стражденну Україну, не забуваймо Палестину, Ізраїль, М'янму... Стільки загиблих дітей, стільки загиблих невинних! Молімося, щоб Господь привів нас до миру. Завжди молімося за мир», – закликав Святіший Отець.

Вітаючи перед цим польських прочан, Папа згадав про те, що наступної неділі місцева Церква відзначатиме «XXV День молитви та матеріальної підтримки Церкви на Сході». «Я дякую всім, хто своїми молитвами та пожертвами підтримує Церкву на цих теренах, особливо в Україні, вимученій війною», – сказав він, уділяючи своє благословення.