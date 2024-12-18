Папа: не забуваймо про тих, хто страждає через війни, молімо Князя миру про мир

Як і кожної середи, Папа Франциск завершив свою зустріч з паломниками закликом молитися за мир, не забувати про народи, які страждають через війни. Вітаючи польських прочан, він заохотив до солідарності з братами й сестрами в стражденній Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Наближається Різдво, і мені подобається думка про те, що у ваших домівках стоїть вертеп: цей важливий елемент нашої духовності та культури є наочним способом нагадати про Ісуса, Який прийшов, щоб “оселитися серед нас”», – сказав Папа Франциск, вітаючи наприкінці загальної аудієнції в середу, 18 грудня 2024 р., молодь, хворих, похилих віком і молодят, після чого додав:

«А також, браття й сестри, молімося за мир. Не забуваймо про людей, які страждають через війну». Святіший Отець, як і щосереди, скерував думку до Палестини, Ізраїлю, України, Мʼянми. «Не забуваймо, – закликав він, – молитися за мир, за те, щоб закінчилися війни. Просімо Князя миру, Господа, щоб дав нам цю благодать: миру, миру в світі. Війна, не забуваймо про це, завжди є поразкою, завжди. Війна – це завжди поразка».

Вітаючи перед цим польських прочан, Папа Франциск згадав про звичай ділитися оплатком, спеціальним різдвяним хлібом. «Нехай же цей жест милосердної любові, миру та прощення стане вираженням серця, відкритого для тих, кого зустрічаєте на своїй дорозі. Будь ласка, не припиняйте пам’ятати, насамперед, про вбогих, про самотніх, про постраждалих від повеней і про братів і сестер в Україні, мученицькій Україні», – закликав Святіший Отець.