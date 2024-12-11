Папа: я постійно думаю про мученицьку Україну, молімось за мир

Наприкінці загальної аудієнції Папа Франциск знову нагадав світові по страждання України від війни, а також звернувся із побажанням стабілізації ситуації в Сирії, щоб після багатьох років війни вдалося знайти рішення, що сприятимуть стабільності та єдності країни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я постійно думаю про мученицьку Україну, яка дуже страждає від цієї війни. Молімося, щоб було знайдено вихід з цієї ситуації», – сказав Папа Франциск, промовляючи експромтом, після того, як наприкінці загальної аудієнції в середу, 11 грудня 2024 р., він привітав молодь, хворих, похилих віком і молодят. Він додав, що його думки линуть також до Палестини, до Ізраїлю, до М’янми. «Нехай же повернеться мир, нехай же запанує мир! Війна завжди є поразкою. Молімося за мир», – попросив Святіший Отець, слова якого присутні в залі Павла VI зустріли тривалими оплесками.

Перед тим, як привітати італомовних прочан, Папа Франциск також звернувся із закликом, присвяченим ситуації в Сирії. «Я стежу за тим, що відбувається в Сирії в цей делікатний період її історії. Висловлюю побажання, щоб було досягнуто політичне рішення, яке, без подальших конфліктів і поділів, відповідально сприятиме стабільності та єдності країни. Молюся за заступництвом Діви Марії, щоб сирійський народ зміг жити в мирі та безпеці на своїй любій землі, щоб різні віросповідання могли разом прямувати вперед у дружбі та взаємній пошані задля добра цієї країни, яка довгі роки страждає від війни», – мовив Святіший Отець.