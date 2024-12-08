Папа: щоб ми могли зустріти Різдво з припиненням вогню на всіх фронтах

Після молитви «Ангел Господній» в урочистість Непорочного Зачаття Папа Франциск скерував слова підтримки Церкві в Нікараґуа та як і щонеділі, закликав не припиняти молитву за мир, згадуючи при цьому стражденну Україну. Він також побажав зміни покарання засудженим до страти в США.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни», – сказав Папа Франциск, промовляючи з вікна Апостольського палацу у Ватикані після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 8 грудня 2024 року.

Перед цим Святіший Отець також звернувся зі словами заохочення до нікараґуанців. «У цю урочистість Непорочного Зачаття Марії, – мовив він, – я в особливий спосіб близький з нікараґуанцями. Заохочую і вас приєднатися до молитви за Церкву і народ Нікараґуа, які вшановують Пречисту, як Матір і Покровительку, та підносять до Неї клич віри і надії. Нехай же Небесна Мати буде для них утіхою в їхніх труднощах і непевності та відкриє серця всіх, щоб завжди шукати шлях шанобливого і конструктивного діалогу задля сприяння миру, братерству та злагоді в країні».

Перед тим, як попрощатися з паломниками, Папа також поділився ще однією справою, яка лежить йому на серці. Він скерував думку до засуджених до страти в США. «Молімося за те, щоб їхнє покарання було змінене. Згадаймо про цих наших братів і сестер та просімо в Господа благодаті врятувати їх від смерті», – попросив він.