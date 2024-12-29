Папа: молімося за сім’ї, що страждають через війни

У неділю Святого Сімейства Ісуса, Марії та Йосифа Папа Франциск звернувся із особливими словами до сімей, «цінного скарбу», який потрібно захищати, склав співчуття сім’ям, які переживають жалобу через загибель близьких у авіакатастрофі, а також закликав молитися за сім’ї в мученицькій Україні та в інших частинах світу, що страждають через війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сьогодні я звертаюся з особливим привітанням до сімей, присутніх тут, а також до тих, хто сполучений з нами з дому через засоби комунікації. Сім'я – це клітина суспільства, сім'я – це дорогоцінний скарб, який потрібно підтримувати і захищати!» – сказав Папа Франциск, промовляючи з вікна Апостольського палацу у Ватикані після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю після Різдва, 29 грудня 2024 року.

Святіший Отець також скерував думку до «численних сімей у Південній Кореї, які переживають жалобу через трагічну авіакатастрофу». «Єднаюся з ними в молитві за загиблих і за тих, хто вижив», – сказав він, додаючи:

«І молімося, молімося також за сім'ї, які страждають через війни: в мученицькій Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі, в Судані, в Північному Ківу. Молімося за всі ці сім'ї в умовах війни».