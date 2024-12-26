Папа: молімося за мир у світі, за мир у стражденній Україні!

Після проказування молитви «Ангел Господній» у другий день різдвяних свят Папа Франциск подякував вірним за надіслані побажання, нагадав про сенс ювілейного паломництва, й у контексті Ювілею закликав до ініціатив щодо зняття з країн, які розвиваються, непосильного боргового навантаження, звертаючись також із закликами до молитви за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«І, будь ласка, молімося за мир у всьому світі! За мир в стражденній Україні, в Газі, Ізраїлі, М'янмі, Північному Ківу та багатьох інших країнах, які перебувають у стані війни», – цим закликом Папа Франциск завершив свої звернення до прочан, виголошені в четвер, 26 грудня 2024 р., після проказування молитви «Ангел Господній».

Промовляючи з вікна «Апостольського палацу» до вірних, які в другий день різдвяних свят зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець насамперед подякував за побажання, які цими днями тримав від приватних осіб, від сімей, парафій і різних рухів. Він також не оминув увагою той факт, що напередодні розпочалася Ханука, яку святкують євреї в усьому світі, скерувавши до них «побажання миру й братерства».

Вітаючи паломників, Папа зазначив, що чимало з них пройшли ювілейним маршрутом крізь Святі Двері базиліки Святого Петра, що є «чудовим знаком, який виражає сенс нашого життя – іти назустріч Ісусові, Який любить нас і відкриває нам Своє Серце».

«Однією з дій, що характеризують Ювілеї, є прощення боргів. Тому я закликаю всіх підтримати кампанію Caritas Internationalis під назвою “Перетворити борг на надію”, щоб полегшити становище країн, обтяжених непосильним борговим тягарем, і сприяти їхньому розвитку», – закликав також Святіший Отець, додаючи: «Питання боргу пов'язане з питанням миру та “чорного ринку” озброєнь. Досить колонізувати народи за допомогою зброї! Трудімося для роззброєння, трудімося проти голоду, проти хвороб, проти дитячої праці».