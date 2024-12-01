Папа: поєднання війни та холоду – трагічне, шукання миру – обов’язок всіх

Під час зустрічі з паломниками в першу неділю грудня Папа Франциск звернувся із розлогим закликом, присвяченим ситуації в Україні, яка вступає в чергову зиму в стані війни. Він також висловив підтримку перемир’ю, досягнутому в Лівані, закликавши місцевих політиків подбати про стабілізацію в країні, та висловив стурбованість новим витком війни в Сирії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Висловлюю мою стурбованість, мій біль, через війну, яка й далі вмиває кров’ю багатостраждальну Україну. Ми вже майже три роки є свідками жахливої послідовності смертей, поранень, насильства та руйнувань. Першими жертвами цього є діти, жінки, люди похилого віку, немічні. Війна – це жахіття, війна ображає Бога і людство, війна не щадить нікого, війна – це завжди поразка, поразка всього людства», – сказав Папа Франциск, промовляючи в неділю, 1 грудня 2024 р., до паломників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній». Його розлогий заклик, присвячений ситуації в Україні, далі нагадав про те, що ситуація обтяжена настанням зими: «Зима вже на порозі, що загрожує погіршити становище мільйонів вимушених переселенців. Це будуть дуже важкі місяці для них. Поєднання війни та холоду є трагічним».

«Я знову звертаюся до міжнародної спільноти і до кожного чоловіка і кожної жінки доброї волі з закликом робити все, що в їхніх силах, щоб зупинити цю війну і зробити так, щоб переважили діалог, братерство, примирення. Нехай же на всіх рівнях помножаться оновлені зусилля. І в той час, коли ми готуємося до Різдва, коли ми очікуємо народження Царя миру, нехай же цьому населенню буде дана конкретна надія. Шукання миру – це відповідальність не декількох, а всіх. Якщо звикання і байдужість до жахіть війни беруть гору, весь людський рід, весь зазнає поразки. Весь людський рід зазнає поразки! Дорогі браття і сестри, – закликав Папа Франциск, – не втомлюймося молитися за це населення, яке зазнає таких тяжких випробувань, і випрошувати у Бога дару миру».

Добрий шлях завдяки діалогові

На початку свого звернення Святіший Отець нагадав про те, що цими днями відбулося відзначення 40-річчя підписання Угоди про мир і дружбу між Аргентиною та Чилі. «За посередництва Святого Престолу було покладено край територіальній суперечці, яка привела Аргентину та Чилі на грань війни. Це показує, що коли відмовитися від застосування зброї та вступити в діалог, то стаємо на добрий шлях», – сказав Папа, висловивши також радість з приводу досягнення перемир’я у Лівані, побажавши, щоб всі сторони його дотримувалися, «даючи таким чином населенню охоплених регіонів, як ліванському, так і ізраїльському, можливість якнайшвидше та в безпеці повернутися до своїх домівок, також і завдяки цінній допомозі ліванської армії та миротворчих сил ООН».

«У цій ситуації, – вів далі Святіший Отець, – я звертаюся до всіх ліванських політиків із наполегливим закликом негайно обрати президента республіки і відновити нормальне функціонування інституцій, щоб продовжити необхідні реформи і забезпечити роль країни як прикладу мирного співіснування між різними релігіями. Я сподіваюся, що проблиск миру, який з'явився, може призвести до припинення вогню на всіх інших фронтах, насамперед у Газі. Мені дуже лежить на серці питання звільнення ізраїльтян, які досі перебувають у заручниках, і доступу гуманітарної допомоги до виснаженого палестинського населення. І молімося за Сирію, де, на жаль, знову спалахнула війна, спричиняючи численні жертви. Я дуже близький з Церквою в Сирії. Молімося!» – закликав Папа.