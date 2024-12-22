Папа: Україна страждає від обстрілів міст; хай змовкне зброя і зазвучить коляда

Після проказування молитви «Ангел Господній» в неділю перед Різдвом Папа Франциск висловив занепокоєння з приводу тривожних повідомлень, які надходять із Мозамбіку, а також, як і щонеділі, звернув свій погляд на терени, що страждають від війн, першою згадавши мученицьку Україну, де бомбардування нищать школи, лікарні та храми.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі», – закликав Папа Франциск, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 22 грудня 2024 р., яку він проводив з каплиці «Дому святої Марти». Святіший Отець у цьому контексті також скерував окрему, повну болю, думку до Гази, нагадуючи про дітей, які гинуть від куль, про бомбардування шкіл і лікарень. «Яка жорстокість!» – сказав він.

Папа Франциск також висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку. «Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом», – сказав він.