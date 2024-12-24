Папа відчинив Святі Двері базиліки Святого Петра. Розпочався Ювілей 2025

Обрядом відкриття Святих Дверей базиліки Святого Петра у Ватикані розпочалася нічна Різдвяна Свята Меса, яку Папа Франциск очолив ввечері 24 грудня, ознаменувавши початок Святого Року, тема якого «Паломники надії».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Христе, осяйна ранкова зоре, втілення безмежної любові, спасіння, яке завжди призиваємо і на якого завжди очікуємо, єдина надіє світу, просвіти наші серця Твоїм сяйвом. У цей час благодаті і примирення вчини, щоб ми покладалися тільки на Твоє милосердя, щоб віднайти дорогу, яка веде до Отця. Відкрий наші душі на дію Святого Духа, щоб Він сокрушив закам'янілість сердець, щоб вороги відкрилися на діалог, супротивники потиснули один одному руки, а народи зустрілися в згоді. Дай Церкві вірно свідчити Твою любов, щоб вона засяяла як знак благословенної надії Царства», – це молитва, яку Папа Франциск проказав латинською мовою перед ще зачиненими Святими Дверима базиліки Святого Петра. Далі прозвучав уривок з Євангелії від Івана, де Ісус каже, що Він – ворота для овець, увійшовши крізь які, вони знайдуть спасіння та поживу. Тоді Святіший Отець відчинив двері, зупинившись на хвильну в молитовному зосередженні, в той час як лунав урочистий передзвін: розпочався звичайний Святий Рік, Ювілей, тема якого «Паломники надії».

Обряд відкриття Святих Дверей, який Папа Франциск здійснив увечері, 24 грудня 2024 р., був випереджений літургією слова, під час якої прозвучали біблійні пророцтва про народження Месії, а також уривок з Євангелії від Матея про народження Ісуса. Відчинивши Святі Двері, Святіший Отець першим проїхав через них до храму на інвалідному візку під звучання гімну Святого Року. За ним увійшли священнослужителі та деякі представники Божого люду з усіх п'яти континентів.

Далі прозвучала «Календа» – стародавнє урочисте звіщення про народження Ісуса, що представляє історію спасіння від створення світу, покликання Авраама, через вихід з єгипетської неволі та звіщення пророків аж до народження Месії у Вифлеємі. Після завершення «Календи» знято покрівець зі статуетки Дитятка Ісуса, поставленої перед престолом, а діти, які представляли різні континенти, поклали квіти. Так розпочалася нічна різдвяна Свята Меса під проводом Наступника святого Петра Папи Франциска, який ввів Церкву в другий під час свого понтифікату Святий Рік. Попередній, присвячений Божому милосердю, відбувався 2016 року.