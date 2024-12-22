Папа склав співчуття постраждалим від теракту в Магдебурзі

Через телеграму, яку кардинал Пʼєтро Паролін надіслав від його імені Президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, Папа Франциск висловив співчуття з приводу загиблих і поранених в результаті теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Папа Франциск був шокований, дізнавшись про теракт, в результаті якого кілька людей загинули і багато інших отримали поранення», – читаємо в телеграмі співчуття, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи Франциска Президентові Німеччини Вальтеру-Франку Штайнмаєру. Приводом стала трагедія, що ввечері, 20 грудня 2024 р., сталася в Магдебурзі, де автомобіль на великій швидкості в’їхав у скупчення людей на місцевому різдвяному ярмарку, внаслідок чого 5 людей загинуло, а понад 200 отримали поранення.

У телеграмі зазначається, що Святіший Отець висловлює співчуття родичам загиблих і запевняє всіх постраждалих у своїй духовній близькості, а також «дякує всім тим, хто трудиться в цей важкий момент, щоб підтримати постраждалих». «Папа Франциск молиться за загиблих та ввіряє їх Христові, нашій надії, світло Якого може просвітити темряву. Від щирого серця він молиться за Божу підтримку та розраду для всіх», – читаємо в посланні.